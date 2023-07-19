Гарри Стайлз выпустил новый клип на песню «Daylight»

Английский певец Гарри Стайлз снял клип на трек «Daylight» со своего третьего альбома «Harry’s House». Певец обвиняет любимого человека в том, что теперь он ненавидит дневной свет.
Место действия музыкального видео — что‑то среднее между парком аттракционов и закулисьем цирка. Стайлз то жонглирует, то ходит по канату, то седлает лошадь и вылетает из пушки в костюме птицы.
«Harry’s House» вышел еще в мае 2022 года. В пластинку вошли 13 песен, в том числе очень популярная «As It Was». Над релизом артист работал на протяжении трех лет сразу в трех странах — США, Великобритании и Японии.
В твиттере обсуждают возможное выступление Стайлза между таймами на Супербоуле-2024. Фанаты уже составляют список песен, которые хотели бы услышать, и ликуют. Однако подтверждения этому пока нет.