Гарри Стайлз выпустил альбом «Harry’s House»

В пластинку вошли 13 песен, в том числе представленные ранее синглы «As It Was» и «Late Night Talking». Над релизом Стайлз работал на протяжении трех лет сразу в трех странах — США, Великобритании и Японии.

Британский музыкант Гарри Стайлз выпустил третий сольный альбом «Harry’s House». Он появился на различных музыкальных стриминговых площадках.

«В „Harry’s House“ удовольствие — это эстетическое предложение. Альбом источает легкую харизму, которая подняла Стайлза на голову выше его бывших коллег по Ine Direction и сделала его одним из самых неотразивым живых поп-исполнителей», — отметил Pitchfork в рецензии на альбом.

Издание оценило понятность звучания и в то же время искуссность исполнения треков, «с изытком стиля и причудливости». «Содержания иногда не хватает, но стиль всегда изобилует. Гармонии раскрываются, как преломленный свет», — утверждают музыкальные критики.

Свой первый сольный альбом Стайлз выпустил в мае 2017 года. В декабре 2019 года музыкант представил вторую пластинку — «Fine Line». Издание Rolling Stones включило этот релиз певца в топ-500 величайших альбомов всех времен.