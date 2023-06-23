Реклама
Новости

«Ничего не пропустишь»: Гарри Стайлз остановил концерт, чтобы беременная фанатка отлучилась в туалет

Анна Красюк
Сегодня в 17:12

Во вторник Гарри Стайлз выступал в Уэльсе, как вдруг среди зрителей заметил беременную девушку. В тиктоке, опубликованном @daydreamingnic, видно, как певец начинает со сцены общаться с фанаткой, которая представилась Сиан, а потом приглашает ее пройти вперед. «Тебе стоит сходить пописать, — произносит он вдруг. — Я думаю, мы все согласны, что важно, чтобы Сиан сходила пописать, не так ли?» Толпа на это реагирует одобрительными возгласами и аплодисментами. А чтобы зрительница не переживала, Стайлз пообещал приостановить концерт: «Сиан, ты ничего не пропустишь. Если поторопишься, ничего не пропустишь».

Судя по другим записям тиктокерки, бывший солист бойз-бэнда One Direction всячески старался протянуть время до возвращения беременной поклонницы — например, читал вывески, развешанные по залу, и комментировал их.

Когда Сиан вновь оказалась у сцены, Стайлз спросил, как она планирует назвать своего будущего ребенка. Девушка перечислила четыре имени, между которыми пытается определиться, и британский певец устроил импровизированное голосование — толпа криками поддерживала варианты. Громче всего реакция присутствующих была на имя Стиви.

В комментариях к роликам фанаты обращают внимание, как Стайлз «нежно и понимающе ведет себя с беременными женщинами». И утверждают, что хотят увидеть стендап-шоу певца, во время которого он будет общаться со зрителями, потому что «подобных видео в тиктоке больше, чем тех, где он поет».

Подробности по теме
Эштон Катчер похвалил в караоке незнакомого ему талантливого юношу. Это был Гарри Стайлз
расскажите друзьям
люди
Гарри Стайлз
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»