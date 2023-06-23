«Ничего не пропустишь»: Гарри Стайлз остановил концерт, чтобы беременная фанатка отлучилась в туалет

Во вторник Гарри Стайлз выступал в Уэльсе, как вдруг среди зрителей заметил беременную девушку. В тиктоке, опубликованном @daydreamingnic, видно, как певец начинает со сцены общаться с фанаткой, которая представилась Сиан, а потом приглашает ее пройти вперед. «Тебе стоит сходить пописать, — произносит он вдруг. — Я думаю, мы все согласны, что важно, чтобы Сиан сходила пописать, не так ли?» Толпа на это реагирует одобрительными возгласами и аплодисментами. А чтобы зрительница не переживала, Стайлз пообещал приостановить концерт: «Сиан, ты ничего не пропустишь. Если поторопишься, ничего не пропустишь».