«Ничего не пропустишь»: Гарри Стайлз остановил концерт, чтобы беременная фанатка отлучилась в туалет

Во вторник Гарри Стайлз выступал в Уэльсе, как вдруг среди зрителей заметил беременную девушку. В тиктоке, опубликованном @daydreamingnic, видно, как певец начинает со сцены общаться с фанаткой, которая представилась Сиан, а потом приглашает ее пройти вперед. «Тебе стоит сходить пописать, — произносит он вдруг. — Я думаю, мы все согласны, что важно, чтобы Сиан сходила пописать, не так ли?» Толпа на это реагирует одобрительными возгласами и аплодисментами. А чтобы зрительница не переживала, Стайлз пообещал приостановить концерт: «Сиан, ты ничего не пропустишь. Если поторопишься, ничего не пропустишь».
Судя по другим записям тиктокерки, бывший солист бойз-бэнда One Direction всячески старался протянуть время до возвращения беременной поклонницы — например, читал вывески, развешанные по залу, и комментировал их.
Когда Сиан вновь оказалась у сцены, Стайлз спросил, как она планирует назвать своего будущего ребенка. Девушка перечислила четыре имени, между которыми пытается определиться, и британский певец устроил импровизированное голосование — толпа криками поддерживала варианты. Громче всего реакция присутствующих была на имя Стиви.
В комментариях к роликам фанаты обращают внимание, как Стайлз «нежно и понимающе ведет себя с беременными женщинами». И утверждают, что хотят увидеть стендап-шоу певца, во время которого он будет общаться со зрителями, потому что «подобных видео в тиктоке больше, чем тех, где он поет».