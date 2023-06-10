Ходят слухи, что Гарри Стайлз впервые выступит в перерыве между таймами на Супербоуле в 2024 году

В твиттере обсуждают возможное выступление английского певца Гарри Стайлза между таймами на Супербоуле-2024. Фанаты уже составляют список песен, которые хотели бы услышать, и ликуют.
7 июня MLFootball написал в твиттере, что Стайлз может появиться на Супербоуле, сославшись на «много разговоров». Подтверждения этому пока нет.
В прошлом году также ходили обсуждения вокруг кандидатуры Стайлза на выступление между таймами, но на сцену одного из самых популярных спортивных мероприятий, привлекающих миллионы зрителей, вышла Рианна.
Следующий Супербоул пройдет 11 февраля 2024 года. Первоначально мероприятие должно пройти в Новом Орлеане, но из‑за празднования Марди Гра, последнего дня карнавала перед началом католического Великого поста, его перенесли в Лас-Вегас.