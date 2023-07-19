МЧС предложило организовать укрытия от военных атак в любых подвалах

«На сегодняшний день это наиболее эффективный, а в большинстве случаев безальтернативный способ защиты людей от осколочно-фугасного поражения по месту жительства», — пояснил Куренков. МЧС приводило в готовность «защитные сооружения и заглубленные помещения» для укрытия населения в приграничных субъектах, рассказал он.