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МЧС предложило организовать укрытия от военных атак в любых подвалах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

МЧС РФ рассматривает возможность организации укрытий в подвалах любых сооружений в случае военного конфликта. Сейчас ведомство изучает правовую сторону этой инициативы, передает РБК слова главы ведомства Александра Куренкова, прозвучавшие в ходе выступления в Совете Федерации.

«На сегодняшний день это наиболее эффективный, а в большинстве случаев безальтернативный способ защиты людей от осколочно-фугасного поражения по месту жительства», — пояснил Куренков. МЧС приводило в готовность «защитные сооружения и заглубленные помещения» для укрытия населения в приграничных субъектах, рассказал он.

После начала российской военной спецоперации на территории Украины СМИ регулярно сообщали об оборудовании бомбоубежищ в городах. В Москве подземную автомобильную парковку решили переоборудовать в бомбоубежище, а в подъездах Севастополя обещали установить навигацию для быстрого доступа в укрытие.

В июле 2022 года мэрия Москвы отказалась раскрывать информацию о бомбоубежищах, сославшись на государственную тайну. Такой ответ от столичных властей получил депутат Мосгордумы Евгений Ступин*, попросив адреса укрытий для своих избирателей.

«В связи с тем, что госпропаганда и отдельные депутаты периодически угрожают иностранным государствам ядерными ударами, очевидно, что возрастает риск нанесения по Москве ответных ударов», — объяснил тогда Ступин, почему это важно.

* Евгений Ступин признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Подробности по теме
От секретных бункеров до метро: история бомбоубежищ Москвы
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МЧС РоссииСовет ФедерацииПравительство МосквыМосгордумаМинюст России
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Александр КуренковЕвгений Ступин
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