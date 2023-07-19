МЧС предложило организовать укрытия от военных атак в любых подвалах

МЧС РФ рассматривает возможность организации укрытий в подвалах любых сооружений в случае военного конфликта. Сейчас ведомство изучает правовую сторону этой инициативы, передает РБК слова главы ведомства Александра Куренкова, прозвучавшие в ходе выступления в Совете Федерации.
«На сегодняшний день это наиболее эффективный, а в большинстве случаев безальтернативный способ защиты людей от осколочно-фугасного поражения по месту жительства», — пояснил Куренков. МЧС приводило в готовность «защитные сооружения и заглубленные помещения» для укрытия населения в приграничных субъектах, рассказал он.
В июле 2022 года мэрия Москвы отказалась раскрывать информацию о бомбоубежищах, сославшись на государственную тайну. Такой ответ от столичных властей получил депутат Мосгордумы Евгений Ступин*, попросив адреса укрытий для своих избирателей.
«В связи с тем, что госпропаганда и отдельные депутаты периодически угрожают иностранным государствам ядерными ударами, очевидно, что возрастает риск нанесения по Москве ответных ударов», — объяснил тогда Ступин, почему это важно.
* Евгений Ступин признан Минюстом РФ иностранным агентом.