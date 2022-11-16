В Москве подземную парковку перестроят в бомбоубежище. На это потратят 53 млн рублей

В московском районе Царицыно подземную автомобильную парковку переоборудуют в бомбоубежище. В нем смогут спрятаться 2000 человек, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Перестройка парковки в защитное сооружение запланирована в новостройке на Каспийской улице. Чтобы все было по правилам, в подземный паркинг выведут канализацию и водопровод. Строительно-монтажными работами будет заниматься Мосводоканал.
По плану парковка должна быть переоборудована в бомбоубежище к маю 2023 года. Строительные работы, согласно подсчетам, обойдутся в 53 млн рублей.
В июле 2022 года мэрия Москвы отказалась раскрывать информацию о бомбоубежищах, сославшись на государственную тайну. Депутат Мосгордумы Евгений Ступин, попросивший адреса укрытий для своих избирателей, побоялся представить, «к чему может привести такая „секретность“ в час Х».