В Москве подземную парковку перестроят в бомбоубежище. На это потратят 53 млн рублей

В Москве находятся более 400 бомбоубежищ и бункеров, в которых смогут спастись москвичи в случае чрезвычайной ситуации. В 2014 году власти обещали построить около 90 парковок, одновременно выполняющих роль бомбоубежищ, на транспортно-пересадочных узлах рядом со станциями метро.