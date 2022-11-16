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В Москве подземную парковку перестроят в бомбоубежище. На это потратят 53 млн рублей
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:55

В московском районе Царицыно подземную автомобильную парковку переоборудуют в бомбоубежище. В нем смогут спрятаться 2000 человек, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Перестройка парковки в защитное сооружение запланирована в новостройке на Каспийской улице. Чтобы все было по правилам, в подземный паркинг выведут канализацию и водопровод. Строительно-монтажными работами будет заниматься Мосводоканал.

По плану парковка должна быть переоборудована в бомбоубежище к маю 2023 года. Строительные работы, согласно подсчетам, обойдутся в 53 млн рублей.

В Москве находятся более 400 бомбоубежищ и бункеров, в которых смогут спастись москвичи в случае чрезвычайной ситуации. В 2014 году власти обещали построить около 90 парковок, одновременно выполняющих роль бомбоубежищ, на транспортно-пересадочных узлах рядом со станциями метро.

В июле 2022 года мэрия Москвы отказалась раскрывать информацию о бомбоубежищах, сославшись на государственную тайну. Депутат Мосгордумы Евгений Ступин, попросивший адреса укрытий для своих избирателей, побоялся представить, «к чему может привести такая „секретность“ в час Х».

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