Мэрия Москвы не стала раскрывать адреса бомбоубежищ, потому что это гостайна

В мэрии Москвы отказались раскрывать информацию о бомбоубежищах, сославшись на государственную тайну. Такой ответ от столичных властей получил депутат Мосгордумы Евгений Ступин, попросив адреса укрытий для своих избирателей.

«В связи с тем, что госпропаганда и отдельные депутаты периодически угрожают иностранным государствам ядерными ударами, очевидно, что возрастает риск нанесения по Москве ответных ударов», — объяснил Ступин, почему направил запрос.

Ответ на запрос подписал заммэра Москвы Петр Бирюков. В документе говорится, что адреса бомбоубежищ, информация об их количестве, готовности к приему укрываемых — гостайна. «Страшно представить, к чему может привести такая „секретность“, когда в час Х никто не будет знать, куда идти», — добавил Ступин.

Депутат пообещал направить в прокуратуру просьбу «проверить и сооружения, и загадочную их „секретность“».

В Москве находятся более 400 бомбоубежищ и бункеров, в которых смогут спастись москвичи в случае чрезвычайной ситуации.