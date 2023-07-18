Международную организацию, занимающуюся защитой лосося, признали нежелательной в России

В вину НПО Генпрокуратура вменила инициативы по созданию на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае особо охраняемых природных территорий. Эти инициативы, утверждают в ведомстве, мешают рыбному промыслу российских компаний и блокируют газо- и нефтедобывающие отрасли в регионе. Все это делается в интересах иностранных неправительственных компаний и лиц, говорится в сообщении.