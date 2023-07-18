Международную организацию, занимающуюся защитой лосося, признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность международной НПО Wild Salmon Center, занимающейся сохранением тихоокеанского лосося и его экосистем. Об этом говорится на сайте ведомства.
В Генпрокуратуре заявили, что под прикрытием защиты рыб организация реализовывала проекты, «направленные на сковывание экономического развития России». В ведомстве сочли, что Wild Salmon Center вмешивается во внутренние дела страны и может нанести ущерб ее безопасности в экономической сфере.
В вину НПО Генпрокуратура вменила инициативы по созданию на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае особо охраняемых природных территорий. Эти инициативы, утверждают в ведомстве, мешают рыбному промыслу российских компаний и блокируют газо- и нефтедобывающие отрасли в регионе. Все это делается в интересах иностранных неправительственных компаний и лиц, говорится в сообщении.
Также в пресс-релизе прокуратуры отмечается, что финансируют Wild Salmon Center частные коммерческие и некоммерческие структуры, а также министерства США, а сама НПО оказывала финансовую поддержу российской организации «Экологическая вахта Сахалина», включенной в реестр иноагентов.
Wild Salmon Center — не первая экологическая организация, которую российские власти заносят в список нежелательных. Ранее такой статус получили Гринпис, Всемирный фонд дикой природы (WWF)* и The Altai Project. Во всех случаях российские регуляторы называют причиной экологические проекты и инициативы, которые, по словам чиновников, мешают крупным промышленным предприятиям, а значит, несут угрозу экономической безопасности страны.
* Минюст внес Всемирный фонд дикой природы (WWF) в реестр иностранных агентов.