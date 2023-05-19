Генпрокуратура признала деятельность Гринписа нежелательной

Генпрокуратура считает, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. В заявлении говорится, что природоохранная деятельность Гринписа «сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ».