Генпрокуратура признала деятельность Гринписа нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной организацией Гринпис. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Генпрокуратура считает, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. В заявлении говорится, что природоохранная деятельность Гринписа «сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ».
По мнению ведомства, работа Гринписа нередко воспрепятствует реализации госпрограмм с помощью информационных кампаний и несогласованных митингов, «чтобы сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов».
«Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем», — сказали в Генпрокуратуре, добавив, что фонд финансирует деятельность организаций-иноагентов.
Помимо этого, ведомство говорит, что с начала спецоперации активисты Гринписа занимаются антироссийской пропагандой, призывают к изоляции России и ужесточению санкций.
Генпрокуратура уже направила сведения в Минюст для внесения организации в соответствующий перечень. Ранее в него включили НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» (признана нежелательной в РФ).