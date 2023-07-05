Природоохранную организацию The Altai Project признали нежелательной в России

«The Altai Project призывает жертвовать денежные средства на проведение «правдивых» экологических исследований, которые докажут якобы пагубное влияние газопровода, а также на пропагандистскую работу в российском и международном обществе, целью которой является донести до общественности тезис о необходимости «сражаться за священные места» в Республике Алтай. На сайте также содержится призыв к участию в акциях протеста и неповиновения», — заявили в ведомстве.