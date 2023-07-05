Природоохранную организацию The Altai Project признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность американской организации по защите природы и животных Алтая The Altai Project. Об этом говорится на сайте ведомства.
По мнению Генпрокуратуры, основное направление работы НКО — «саботирование строительства газопровода «Сила Сибири-2».
«The Altai Project призывает жертвовать денежные средства на проведение «правдивых» экологических исследований, которые докажут якобы пагубное влияние газопровода, а также на пропагандистскую работу в российском и международном обществе, целью которой является донести до общественности тезис о необходимости «сражаться за священные места» в Республике Алтай. На сайте также содержится призыв к участию в акциях протеста и неповиновения», — заявили в ведомстве.
Еще один упрек в сторону организации — она выступает против разработки медно-висмут-кобальтового Кара-Кульского месторождения, говоря о негативных последствиях для экологии региона. Хотя в Генпрокуратуре говорят, что разработка месторождения не повредит экологии и поспособствует развитию горнодобывающей отрасли и экономики региона.
В ведомстве приходят к выводу, что The Altai Project действует в интересах иностранных предприятий, вмешивается во внутренние дела России и может нанести ущерб безопасности страны в экономической сфере.
The Altai Project — не первая экологическая организация, которую российские власти заносят в список нежелательных. Ранее такой статус получили «Гринпис» и Всемирный фонд дикой природы WWF*. Во всех случаях российские регуляторы называют причиной экологические проекты и иницитивы, которые, по словам чиновников, мешают крупным промышленным предприятиям, а значит несут угрозу экономической безопасности страны.
* Минюст внес Всемирный фонд дикой природы (WWF) в реестр иностранных агентов.