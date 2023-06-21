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Генпрокуратура признала нежелательным Всемирный фонд дикой природы WWF*

Семён Гудошников
Сегодня в 16:20

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность Всемирного фонда дикой природы WWF*. Об этом говорится на сайте ведомства.

Причиной прокуратура назвала деятельность WWF, которая мешает политическому курсу по промышленному освоению Арктики и природных ресурсов приарктических территорий. Кроме того, организация собирает экологические данные в регионах, где работают крупные промышленные предприятия, а потом формирует «тенденциозные», по мнению ведомства, отчеты. Всё это сковывает экономическое развитие страны, считают в прокуратуре.

Новость дополняется.

*Минюст внес Всемирный фонд дикой природы (WWF) в реестр иностранных агентов.

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Генпрокуратура РФ
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