Генпрокуратура признала нежелательным Всемирный фонд дикой природы WWF*

Причиной прокуратура назвала деятельность WWF, которая мешает политическому курсу по промышленному освоению Арктики и природных ресурсов приарктических территорий. Кроме того, организация собирает экологические данные в регионах, где работают крупные промышленные предприятия, а потом формирует «тенденциозные», по мнению ведомства, отчеты. Всё это сковывает экономическое развитие страны, считают в прокуратуре.