Генпрокуратура признала нежелательным Всемирный фонд дикой природы WWF*

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность Всемирного фонда дикой природы WWF*. Об этом говорится на сайте ведомства.
Причиной прокуратура назвала деятельность WWF, которая мешает политическому курсу по промышленному освоению Арктики и природных ресурсов приарктических территорий. Кроме того, организация собирает экологические данные в регионах, где работают крупные промышленные предприятия, а потом формирует «тенденциозные», по мнению ведомства, отчеты. Всё это сковывает экономическое развитие страны, считают в прокуратуре.
Новость дополняется.
*Минюст внес Всемирный фонд дикой природы (WWF) в реестр иностранных агентов.