Движение по Крымскому мосту восстановили в реверсивном движении

На Крымском мосту восстановлено автомобильное движение по одной полосе в реверсивном режиме. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Движение осуществляется по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Перед запуском были проверены конструкции пролетных строений, также пролет дополнительно испытали.
Искусственное освещение на поврежденных пролетах организовано по временной схеме. Позже оно будет полностью восстановлено.
Утром 17 июля Крымский мост атаковали два беспилотника. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели в результате взрыва двух человек — родителей несовершеннолетней девочки, которую госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Национальный антитеррористический комитет назвал произошедшее террористической атакой, вину он возложил на украинскую сторону. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Из‑за взрыва один из пролетов автомобильной части моста сдвинулся со своего места на опоре и накренился. Движение по мосту приостановили, российские власти предложили автомобильным туристам ехать на полуостров через присоединенные территории Украины.
На границе Ростовской области и ДНР из‑за этого возникли многокилометровые пробки. На подъезде к Керченской переправе в Крыму пробка достигла более 2 километров, в том числе из‑за тщательного досмотра перед пропуском на паром.
Это уже вторая атака на Крымский мост после начала российской военной операции на Украине. 8 октября 2022 года на мосту подорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь железнодорожных топливных цистерн и обрушились два пролета дорожного полотна. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Там считают, что к преступлению причастна украинская военная разведка.