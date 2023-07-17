На Крымском мосту случилось чрезвычайное происшествие. Власти сообщили о двух погибших

ЧП произошло в районе 145-й опоры Крымского моста. По информации Гладкова, двое погибших — это родители пострадавшей девочки из автомобиля с белгородскими номерами. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести и под присмотром врачей, добавил он.
8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь железнодорожных топливных цистерн и обрушились два пролета дорожного полотна. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Там считают, что к преступлению причастна украинская военная разведка.