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На Крымском мосту случилось чрезвычайное происшествие. Власти сообщили о двух погибших

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:45

В четыре утра 17 июля власти Крыма сообщили о закрытии движения по Крымскому мосту из‑за «чрезвычайного происшествия». В результате этого ЧП погибли два человека, среди пострадавших есть ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ЧП произошло в районе 145-й опоры Крымского моста. По информации Гладкова, двое погибших — это родители пострадавшей девочки из автомобиля с белгородскими номерами. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести и под присмотром врачей, добавил он.

В Минтрансе заявили, что конструкции пролетов находятся на своих опорах. Движение по Крымскому мосту приостановили. Жителей полуострова и туристов попросили выбрать альтернативный сухопутный маршрут. Движение поездов уже возобновили.

8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь железнодорожных топливных цистерн и обрушились два пролета дорожного полотна. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Там считают, что к преступлению причастна украинская военная разведка.

9 июля замминистра Минобороны Украины Анна Маляр упомянула день «первого удара по Крымскому мосту», который должен был «сломать логистику россиян». В мае глава СБУ Василий Малюк, комментируя произошедшее, сказал, что «определенные меры были приняты».

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теги
Минтранс РФСледственный комитетСБУ
люди
Вячеслав ГладковАнна МалярВасилий Малюк
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