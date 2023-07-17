Власти поручили перенаправить автомобили в Крым через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области

«Поручил Минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов», — написал он. Альтернативный маршрут на полуостров идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области — путь займет около семи часов, писал РБК.