Власти поручили перенаправить автомобили в Крым через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области

Власти Ростовской области организуют сухопутные маршруты в Крым и обратно через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области из‑за атаки на Крымский мост. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ростовский губернатор Василий Голубев.
«Поручил Минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов», — написал он. Альтернативный маршрут на полуостров идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области — путь займет около семи часов, писал РБК.
Рано утром 17 июня власти Крыма сообщили о закрытии движения по Крымскому мосту из‑за чрезвычайного происшествия. В результате этого ЧП погибли двое родителей девочки, которая также пострадала.
Национальный антитеррористический комитет РФ назвал произошедшее террористической атакой. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
4 июня Владимир Путин просил краснодарские власти обеспечить проезд через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Тогда образовалась длинная пробка на въезд на Крымский мост.