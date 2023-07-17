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Власти поручили перенаправить автомобили в Крым через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:50

Власти Ростовской области организуют сухопутные маршруты в Крым и обратно через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области из‑за атаки на Крымский мост. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ростовский губернатор Василий Голубев.

«Поручил Минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов», — написал он. Альтернативный маршрут на полуостров идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области — путь займет около семи часов, писал РБК.

Рано утром 17 июня власти Крыма сообщили о закрытии движения по Крымскому мосту из‑за чрезвычайного происшествия. В результате этого ЧП погибли двое родителей девочки, которая также пострадала.

Национальный антитеррористический комитет РФ назвал произошедшее террористической атакой. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

4 июня Владимир Путин просил краснодарские власти обеспечить проезд через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Тогда образовалась длинная пробка на въезд на Крымский мост.

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Минтранс РФНАКСледственный комитет
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Владимир ПутинВасилий Голубев
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