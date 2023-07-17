Young Thug и Дрейк опубликовали клип на песню «Oh U Went»

Согласно обвинению, лейбл YSL, который рэпер основал в 2012 году, обладал всеми признаками преступного сообщества и был связан с бандой Bloods. Вместе с Young Thug по делу проходят 28 человек, 14 из которых также предъявлены обвинения. В списке свидетелей по делу — рэперы Lil Wayne, Birdman, Rich Homie Quan и YFN Lucci, который уже находится в тюрьме за участие в убийстве.