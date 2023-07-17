Американские рэперы Young Thug и Дрейк опубликовали клип на песню «Oh U Went» несмотря на то, что один из них находится в заключении. Видео появилось на ютуб-канале Young Thug.
Ролик срежиссировали Ник Мантерола и Гарфилд Лармонд. Они сняли районы Мемфиса и Атланты, а также включили в видео кадры, на которых поклонники Young Thug исполняют его трек.
Самого Young Thug в клипе нет: музыкант уже более года находится под арестом в ожидании суда. Зато Дрейка в ролике можно увидеть, он появляется на второй минуте видео.
Young Thug обвиняют в создании ОПГ, двух случаях участия в преступной деятельности банды, хранении марихуаны и кодеина с целью продажи, хранении кокаина, огнестрельного оружия и автоматического оружия.
Обвинения в хранении наркотиков и оружия связаны с предметами, найденными дома у рэпера во время обыска в мае 2022 года. Артист не признал вину ни по одному из обвинений.
Согласно обвинению, лейбл YSL, который рэпер основал в 2012 году, обладал всеми признаками преступного сообщества и был связан с бандой Bloods. Вместе с Young Thug по делу проходят 28 человек, 14 из которых также предъявлены обвинения. В списке свидетелей по делу — рэперы Lil Wayne, Birdman, Rich Homie Quan и YFN Lucci, который уже находится в тюрьме за участие в убийстве.
В мае 2023 года судебный процесс против Young Thug приостановили из‑за госпитализации артиста. Адвокат рэпера заявил, что вряд ли его подзащитный столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.
В июне Young Thug выпустил сначала саундтрек к новому мультфильму о Человеке-пауке, а затем и полноценный альбом «Business Is Business», в записи которого участвовали Дрейк, Трэвис Скотт, 21 Savage, Futue и Lil Uzi Vert.