Kedr Livansky, Instasamka, Carly Rae Jepsen: главные релизы этой пятницы

Хотя Young Thug все еще находится в тюрьме и ждет вердикта по делу о рэкете и создании ОПГ, это не мешает релизу его песен. Две недели назад Metro Boomin выпустил саундтрек к новому мультфильму о Человеке-Пауке, а теперь собрал 15 треков Таггера с куплетами Дрейка, Трэвиса Скотта, 21 Savage, Futue и Lil Uzi Vert под обложкой «Business Is Business». Лидер YSL и главный трэп-продюсер тизерили коллаборацию ещё 8 лет назад, но совместный релиз выходит лишь сейчас, в самый темный период карьеры рэпера.