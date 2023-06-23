Kedr Livansky, Instasamka, Carly Rae Jepsen: главные релизы этой пятницы

Обязательный пятничный дайджест готов. Сегодня слушаем новый релиз Kedr Livansky, альбомы Young Thug и Ким Петрас, песни Инстасамки, Mayot, The Weeknd и Карли Рей Джепсен, удивляемся возвращениям Cannibal Corpse и Aphex Twin, а также смотрим клипы Никки Минаж, Stromzy, Little Simz и Оливера Три.
Kedr Livansky
«K-Notes»
«K-Notes» — первый за долгое время сольный релиз Яны Кедриной, и по звучанию он близок к прорывному «Your Need». Как и раньше, артистка совмещает британскую танцевальную музыку с воздушными напевами.
«Давнее увлечение Кедриной миром природы по-прежнему проявляется в ее текстах. На протяжении пяти треков влюбленные исчезают в облаках, ищут укрытия от дождя и с нежностью вспоминают прошедшее лето. Кедрина обладает удивительным умением строить мир: ее богатые композиции окутывают слушателя в мир грез, настолько чувственный, что он преодолевает языковые барьеры. Лаконичный, но захватывающий, „K-Notes“ — это свежая порция бодрости от артистки, находящейся на вершине своего мастерства», — обещают в пресс-релизе представители Kedr Livansky.
Young Thug, Metro Boomin
«Business Is Business»
Хотя Young Thug все еще находится в тюрьме и ждет вердикта по делу о рэкете и создании ОПГ, это не мешает релизу его песен. Две недели назад Metro Boomin выпустил саундтрек к новому мультфильму о Человеке-Пауке, а теперь собрал 15 треков Таггера с куплетами Дрейка, Трэвиса Скотта, 21 Savage, Futue и Lil Uzi Vert под обложкой «Business Is Business». Лидер YSL и главный трэп-продюсер тизерили коллаборацию ещё 8 лет назад, но совместный релиз выходит лишь сейчас, в самый темный период карьеры рэпера.
Интересно, что среди участников нет близкого друга рэпера Gunna. На прошлой неделе тот выпустил через YSL альбом «A Gift & A Curse», в котором отрицал обвинения фанатов в сотрудничестве со следствием. Однако в слитом инсайдерами звонке Young Thug обещает ответить коллеге и выпустить «Business Is Business» в один день с тем LP.
Kim Petras
«Feed The Beast»
Немецкая певица Ким Петрас заняла нишу сексуализированной поп-музыки, ее песни легко зашли европейским клубам и поклонникам Леди Гаги. Год назад она наконец добилась мировой славы, записав вместе с Сэмом Смитом хитовую «Unholy» и получив за нее премию «Грэмми».
Главным вдохновением для «Feed The Beast» стал евродэнс. Петрас пробует вернуть любимый в 90-е жанр в моду и дать ему новое дыхание. В LP легко найти песни в духе 2 Unlimited и Scooter, а многие из них полны эйфории и эскапизма. Ее треки станут отличным саундтреком для летних танцев на всю ночь, а также ещё более жаркой любви.
Coi Leray
«Coi»
Кои Лерэй в начале года захватила тикток хитом «Players» с сэмплом из культовой «The Message» и сделала Инстасамку своей главной фанаткой. Также девушка отметилась куплетом на популярном ремиксе Дэвида Гетты на «What Is Love» Haddaway. Ещё артистка успешно продемонстрировала вокальные умения в R&B-шной «Self Love» для саундтрека мультфильма про Человека-Паука.
Альбом «Coi» отражает любовь рэперки к классическим сэмплам, клубной музыке и меланхоличному R&B. В нем Кои скачет по жанрам и пытается привлечь внимание слушателей знакомыми отсылками.
Nicki Minaj, Ice Spice
«Barbie World»
Никки Минаж и Ice Spice снова вместе — теперь в сингле для фильма про кукол «Барби». «Barbie World» очевидно сэмплирует старый хит группы Aqua и превращает ее в джерси-дрилл бэнгер с рычащим басом.
В своем куплете известная поклонница эстетики бренда Минаж находит все новые и новые параллели с образом Барби в своей жизни. А ее более молодая коллега представляет себя новым, дерзким и агрессивным поколением кукол.
Rauw Alejandro
«BZRP Music Sessions #56»
Rauw Alejandro заскочил на шоу продюсера Bizarrap c новой песней. Надев шлем от скафандра, дэнсхолл-звезда обещает подруге (вероятно, невесте Розалии) космическую ночь вдвоем под синтезаторный хаус-инструментал.
Stormzy, Fredo
«Toxic Trait»
Первые за долгое время сингл Stormzy порадует поклонников самозванного «короля грайма». Прошлогодний альбом «This Is What I Mean» был сборником соул-песен, теперь же Большой Майк вернулся к бравадному рэпу. Вместе с коллегой Fredo британец делится худшими чертами своего характера: безумной любовью к эксклюзивным вещам и непомерным эго.
Little Simz
«Gorilla»
Спустя полгода после релиза альбома «No Thank You» Little Simz экранизировала главный трек c него. В этом ей помог гигант среди клипмейкеров Дэйв Мейерс, чьи работы для Кендрика Ламара, Арианы Гранде, Трэвиса Скотта или Дрейка и десятков других артистов стали настоящей классикой.
Видео «Gorilla» не перестает удивлять оригинальными сценами и разбрасывать отсылки (легко узнаются «Humble» Ламара, «Got You All In Check» Басты Раймса и «Straight Outta Compton» NWA). Тем временем Симби выдает мастерские рифмы и напоминает, насколько выросла за почти 15 лет в рэпе.
Lyrical Lemonade, Juice WRLD, Cordae
«Doomsday»
Juice WRLD умер, но дело его живёт. В очередной ранее не выпущенной песне он и Cordae обмениваются панчлайнами под бит «Doomsday» Eminem. Судя по архивному видео после титров, рэперы записали трек незадолго до смерти Juice, но не стали публиковать его без клипа, снять который им так и не удалось.
2023 год сделал нейросети обычным делом. С их помощью режиссер Коул Беннетт смог вполне естественно «пересадить» Cordae лицо умершего коллеги для нескольких куплетов. Чуть менее удачным получилось камео Eminem в самом начале.
Cannibal Corpse
«Blood Blind»
Магистры дез-метала анонсировали 16-й альбом «Chaos Horrific», его релиз назначен на 22 сентября. Вместе с анонсом они поделились новой песней «Blood Blind». В ней Cannibal Corpse звучат по-прежнему угрожающе и олдскульно, пробивая зрителя грохочущими ударными, шквалом рифов и рычанием Джорджа Фишера.
Оливер Три
«Bounce»
Британская альт-поп звезда планирует альбом «Alone In A Crowd» на 29 сентября. Поп-панковый сингл «Bounce» посвящен токсичным отношениям, которые музыкант хотел бы оставить в тайне.
Видео же представляет перемены в образе Три. Теперь он настоящий суперстар в окружении очень знакомых панелек, его встречают толпы, а за прической ухаживает куча стилистов. Артист даже становится моделью и демонстрирует неплохой нижний брейк. Видео заканчивается тем, что охранники под руки уводят его со сцены, после чего мы видим многообещающий титр: «Акт 1. Рождение модели мужчины Корнелиуса Каммингса».
Instasamka
«В моей голове»
В летнем сингле Инстасамка обращается к хаусу с напоминающим фонк-хиты оглушительным басом и игривой гитарной мелодией. Тематически новая песня Дарьи Зотеевой напоминает «За деньги да» — здесь она вновь говорит, что с ее страстью к деньгам и роскоши может сравниться только любовь к мужу.
Mayot
«Сможем ли Мы»
На лето у Mayot запланирован лиричный и афробитовый альбом. «Концепт love story. Психологический портрет отношений. Вот этот альбом целиком надо слушать», — обещал артист. В «Сможем ли мы» — первая и очень короткая часть будущего релиза. В ней рэпер делится гнетущими сомнениями в себе и долговечности отношений с подругой.
Сюзанна
«Не чета»
В меланхоличной «Не чета» Сюзанна тоже переживает за новые отношения. Певица говорит, что хочет быть независимой и при этом боится потерять своего партнера. Она понимает хрупкость связи между ними и со страхом смотрит в неопределенное будущее.
Dose, Lyriq
«Адреналин»
Как и прошлый сингл «Обездвижен», «Адреналин» — это ещё одна гитарно-дэнсхолловая баллада от Dose. Однако теперь с музыканта спала романтическая эйфория, и он трезво оценивает свои отношения. Артист жаждет близости, даже если подруга очень своенравна, а влечение к ней похоже на стокгольмский синдром. Поэтому он готов мириться с частыми конфликтами и влюбляется вновь и вновь.
Alisha, Liili
«Сама»
Алиша Коне должна быть знакома фолловерам тикток-хауса XO Team — вместе с ним артистка набрала миллионы подписчиков. В последние пару лет она старается выйти за рамки блоггинга и начала записывать собственные R&B песни.
Ее песня «Сама» — это настоящий гимн независимости певицы, для которого она забавно переиначила цитату из «Руки вверх». Девушка знает себе цену и может позволить себе всё, что захочет. Поэтому когда ее парень в очередной раз нарвется на скандал, она не станет терпеть обид, а при необходимости легко с ним расстанется.
Джерси-трек уже высоко оценил Feduk: «Это очень клёвая работа. Я хочу выделить звук: свежак, продакшен клёвый. Мне нравится сухой песочный вокал, особенно в таком музле».
The Weeknd, Jennie, Лили-Роуз Депп
«One Of The Girls» / «Jealous Guy» / «Fill The Void»
The Weeknd продолжает серию синглов к сериалу «Кумир». Сегодня он представил сразу три: сольный кавер на песню Джона Леннона и два фита с напарницей по сериалу Лили-Роуз Депп и участием Дженни из кей-поп бэнда Blackpink. Все они должны прозвучать в четвертом эпизоде.
В совместных песнях Тесфайе и Депп поют от лиц своих героев и описывают сексуальные сцены. «One Of The Girls» посвящена соитию с элементами БДСМ, в котором Тедрос унижает и душит Джослин, а та хочет почувствовать себя как любая другая из его девушек, например, героиня Дженни.
В «Fill The Void» пара становится участниками оргии. Однако большую часть песни Джослин обращает к своей душевной пустоте, вызванной смертью матери. Девушка не догадывается, что Тедросом управляет то же чувство, которое он старается заместить беспорядочным сексом.
Carly Rae Jepsen
«Shy Boy»
Карли Рэй Джепсен выпустила первый сингл после захватившего критиков альбома «The :onliest Time». «Shy Boy» — это поп-гимн в духе 70-х об очень скромном парне на танцполе.
«Застенчивый мальчик возбуждает меня / Ты даже не знал, что твое касание как у Мидаса», — поет Джепсен, а в куплетах она заявляет, что готова на всё и ее не волнует мнение окружающих о ее партнере.
Aphex Twin
«Blackbox Life Recorder 21f»
Aphex Twin представил новый сингл «Blackbox Life Recorder 21f», который откроет его первый за пять лет EP. 28 июля от легенды электронной музыки стоит ожидать четырехтрековый ЕР «Blackbox Life Recorder 21f / In a Room7 F760».
«Blackbox Life Recorder 21f» поражает слушателя аналоговыми брейкбитами и меланхоличной синтезаторной мелодией. Британский продюсер безустанно находит новые и новые ритмы до самой последней секунды и увлеченно играется с ударными.