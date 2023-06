Kedr Livansky, Instasamka, Carly Rae Jepsen: главные релизы этой пятницы

Спустя полгода после релиза альбома «No Thank You» Little Simz экранизировала главный трек c него. В этом ей помог гигант среди клипмейкеров Дэйв Мейерс, чьи работы для Кендрика Ламара, Арианы Гранде, Трэвиса Скотта или Дрейка и десятков других артистов стали настоящей классикой.