Рэпера Young Thug обвинили в создании ОПГ, торговле наркотиками и хранении оружия

В списке свидетелей по делу — рэперы Lil Wayne, Birdman, Rich Homie Quan и YFN Lucci, который уже находится в тюрьме за участие в убийстве. Однако это не значит, что все они выступят в суде. Адвокат YFN Lucci уже заявил, что его подзащитный не будет давать показаний против Young Thug.