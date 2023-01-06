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Рэпера Young Thug обвинили в создании ОПГ, торговле наркотиками и хранении оружия

Семён Гудошников
Сегодня в 13:21

Young Thug предъявлено 8 обвинений из потенциальных 65 по делу о «преступной уличной банде» Young Slime Life (YSL). Об этом сообщает ABC News.

Рэпера обвиняют в создании ОПГ, двух случаях участия в преступной деятельности банды, хранении марихуаны и кодеина с целью продажи, хранении кокаина, огнестрельного оружия и автоматического оружия.

Обвинения в хранении наркотиков и оружия связаны с предметами, найденными дома у рэпера во время обыска в мае 2022 года. Артист не признал вину ни по одному из обвинений. «Мистер Уильямс не совершал никаких преступлений, — заявил ABC News его адвокат Брайан Стил.

В Атланте начался процесс отбора присяжных для суда над Young Thug. Заседания начнутся 9 января и могут растянуться на месяцы.

Согласно обвинению, лейбл YSL, который рэпер основал в 2012 году, обладал всеми признаками преступного сообщества и был связан с бандами Bloods. Вместе с Young Thug по делу проходят 28 человек, 14 из которых также предъявлены обвинения.

Один из фигурантов — рэпер Gunna — получил обвинение в участии в преступной организации, но заключил сделку о признании вины и избежит тюрьмы. Он получил наказание в виде общественных работ и многолетнего испытательного срока. В своем заявлении Gunna подчеркнул, что не сотрудничал с прокуратурой и не будет давать показания в суде против Young Thug.

В списке свидетелей по делу — рэперы Lil Wayne, Birdman, Rich Homie Quan и YFN Lucci, который уже находится в тюрьме за участие в убийстве. Однако это не значит, что все они выступят в суде. Адвокат YFN Lucci уже заявил, что его подзащитный не будет давать показаний против Young Thug.

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