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Судебный процесс против Young Thug приостановили после госпитализации рэпера

Семён Гудошников
Сегодня в 19:52

Судебный процесс против рэпера Young Thug, которого обвиняют в создании ОПГ, был приостановлен, после того как артиста госпитализировали. Об этом сообщает 11Alive.

По словам адвоката Young Thug, его подзащитный заболел. «Меня беспокоит его благополучие, его состояние», — сказал на суде защитник.

«У меня нет оснований полагать, что проблемы с его здоровьем серьезные. Он просто плохо себя чувствовал», — уточнил адвокат.

Young Thug находится под стражей около года; сейчас идет отбор присяжных для рассмотрения его дела.

Рэпера обвиняют в создании ОПГ, двух случаях участия в преступной деятельности банды, хранении марихуаны и кодеина с целью продажи, хранении кокаина, огнестрельного оружия и автоматического оружия.

Обвинения в хранении наркотиков и оружия связаны с предметами, найденными дома у рэпера во время обыска в мае 2022 года. Артист не признал вину ни по одному из обвинений.

Согласно обвинению, лейбл YSL, который рэпер основал в 2012 году, обладал всеми признаками преступного сообщества и был связан с бандой Bloods. Вместе с Young Thug по делу проходят 28 человек, 14 из которых также предъявлены обвинения. В списке свидетелей по делу — рэперы Lil Wayne, Birdman, Rich Homie Quan и YFN Lucci, который уже находится в тюрьме за участие в убийстве.

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