Судебный процесс против Young Thug приостановили после госпитализации рэпера

Судебный процесс против рэпера Young Thug, которого обвиняют в создании ОПГ, был приостановлен, после того как артиста госпитализировали. Об этом сообщает 11Alive.
По словам адвоката Young Thug, его подзащитный заболел. «Меня беспокоит его благополучие, его состояние», — сказал на суде защитник.
«У меня нет оснований полагать, что проблемы с его здоровьем серьезные. Он просто плохо себя чувствовал», — уточнил адвокат.
Young Thug находится под стражей около года; сейчас идет отбор присяжных для рассмотрения его дела.
Рэпера обвиняют в создании ОПГ, двух случаях участия в преступной деятельности банды, хранении марихуаны и кодеина с целью продажи, хранении кокаина, огнестрельного оружия и автоматического оружия.
Обвинения в хранении наркотиков и оружия связаны с предметами, найденными дома у рэпера во время обыска в мае 2022 года. Артист не признал вину ни по одному из обвинений.
Согласно обвинению, лейбл YSL, который рэпер основал в 2012 году, обладал всеми признаками преступного сообщества и был связан с бандой Bloods. Вместе с Young Thug по делу проходят 28 человек, 14 из которых также предъявлены обвинения. В списке свидетелей по делу — рэперы Lil Wayne, Birdman, Rich Homie Quan и YFN Lucci, который уже находится в тюрьме за участие в убийстве.