Джеймс Кэмерон отверг слухи о работе над проектом о батискафе OceanGate

Джеймс Кэмерон назвал «оскорбительным слухом» информацию о том, что он планирует снимать сериал о трагедии с батискафом OceanGate. Пост с опровержением появился в его твиттере.
«Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас должен это сделать. Я НЕ веду переговоров о фильме про OceanGate и никогда не буду вести», — сказано в твите.
О том, что постановщик работает над проектом о крушении аппарата «Титан», сообщил британский таблоид The Sun. По словам их инсайдеров, Кэмерону предложили сделать это представители одной стриминговой площадки.
«Катастрофа „Титана“ уже рассматривается в качестве крупного сериала для одного из крупнейших мировых стримеров, и Джеймс является первым кандидатом на пост режиссера», — цитирует собеседника газета.
«Эта тема близка его сердцу. Он рассказал историю „Титаника“ с таким состраданием, что для него это естественный шаг. Восстановление событий на борту „Титана“ — это грандиозная задача, но на нее будет потрачено много времени, денег и ресурсов», — добавил он.
Инсайдер даже называл возможных актеров для этого сериала: голливудскую звезду Мэтта Деймона и комика Кумейла Нанджиани.
Батискаф «Титан» должен был доставить пятерых путешественников, в том числе главу OceanGate Стоктона Раша, к обломкам затонувшего лайнера «Титаник». Погружение началось 18 июня.
Примерно через полтора часа после начала плавания связь с подводным аппаратом была потеряна. Вскоре в Атлантике начали спасательную операцию. 22 июня в океане обнаружили фрагменты батискафа.
Предположительно, на «Титане» произошел направленный внутрь взрыв. В результате все пять человек на борту судна погибли. Ими были Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, акванавт Поль-Анри Наржоле, бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.
Между тем зрители обратили внимание на нарисованных персонажей в «Титанике» Джеймса Кэмерона 1997 года.