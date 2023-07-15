Джеймс Кэмерон отверг слухи о работе над проектом о батискафе OceanGate

«Эта тема близка его сердцу. Он рассказал историю „Титаника“ с таким состраданием, что для него это естественный шаг. Восстановление событий на борту „Титана“ — это грандиозная задача, но на нее будет потрачено много времени, денег и ресурсов», — добавил он.