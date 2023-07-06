Компания OceanGate приостановила все экспедиции после трагедии с батискафом «Титан»

Предположительно, на «Титане» произошел направленный внутрь взрыв. В результате все пять человек на борту судна погибли. Ими были Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, акванавт Поль-Анри Нарголе, бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.