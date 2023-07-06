Реклама
Новости

Компания OceanGate приостановила все экспедиции после трагедии с батискафом «Титан»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:48

Компания OceanGate, организующая туристические и научные погружения, приостановила все экспедиции после трагедии с батискафом «Титан» в Атлантическом океане. Об этом сообщили на сайте компании.

Представители OceanGate не рассказали, почему решили отказаться на время от своих проектов. «OceanGate приостановила все исследовательские и коммерческие операции», — заявили в компании.

Батискаф «Титан» должен был доставить пятерых путешественников, в том числе главу OceanGate Стоктона Раша, к обломкам затонувшего лайнера «Титаник». Погружение началось 18 июня.

Через примерно полтора часа после начала плавания связь с подводным аппаратом была потеряна. Вскоре в Атлантике начали спасательную операцию. 22 июня в океане обнаружили фрагменты батискафа.

Предположительно, на «Титане» произошел направленный внутрь взрыв. В результате все пять человек на борту судна погибли. Ими были Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, акванавт Поль-Анри Нарголе, бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»