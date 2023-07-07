«Для 1997 года это, черт возьми, фантастически»: в «Титанике» заметили CGI-персонажей

Зрители из США и Канады вновь могут посмотреть «Титаник» на Netflix — 1 июля стриминговый сервис вернул в библиотеку оскароносный фильм Джеймса Кэмерона 1997 года. В сети подобный ход сочли неподобающим и несвоевременным: незадолго до анонса стало известно о трагедии, которая произошла с батискафом «Титан», направлявшемся к обломкам затонувшего лайнера «Титаник». Утром 18 июня связь с ним была утеряна, и 22 июня компания OceanGate, которая организовывала погружение, заявила, что считает всех пятерых пассажиров подводного аппарата погибшими. «Netflix увидел возможность и не терял времени даром, мол», — писали в твиттере. На самом деле кэмероновский «Титаник» включили в список релизов еще до ужасных новостей и решили не переносить выпуск.
Фильм вышел более 25 лет назад, но зрители, которые не пересматривали его в хорошем качестве, смогли обнаружить ранее не замеченные детали.
Тиктокерка @jessveraaa заметила, что в картине, помимо настоящих актеров, сыгравших второстепенных героев и массовку, есть персонажи, созданные при помощи компьютерной графики. Комментаторы отмечают, что это действительно невозможно было заметить на кассетных видеопроигрывателях, и отдают должное CG-художникам того времени: «Для 1997 года это, черт возьми, фантастически», — пишут под роликом.