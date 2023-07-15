Вслед за «Дэдпулом-3» остановились съемки «Венома-3» из‑за забастовки актерской гильдии

Производство «Венома-3» остановилось из‑за забастовки Американской актерской гильдии SAG-AFTRA, сообщает Collider. Релиз фильма намечен на Хэллоуин следующего года, но точная дата еще неизвестна.
Это второй крупный проект Marvel, который встал на паузу. До этого производство неуклонно двигалось вперед, отмечает издание. В июне звезда сериала «Тед Лассо» Джуно Темпл говорила, что премьера «Веном-3» может состояться в октябре, а съемки должны были стартовать «очень, очень скоро».
Том Харди вернется к роли Эдди Брока. Снимать картину взялась Келли Марсель, написавшая сценарии для двух предыдущих фильмов и «Круэллы». Сюжет «Венома-3» пока неизвестно.
Накануне стало известно о приостановке съемок «Дэдпула-3». Выход триквела в кинотеатрах намечен на 3 мая 2024 года, но забастовка актеров может внести свои коррективы.
13 июля премьеру «Оппенгеймера» в Лондоне перенесли на час раньше, чтобы исполнители ролей успели сфотографироваться и дать интервью до начала забастовки Гильдии актеров, которая стартовала чуть позднее. После этого актеры Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Эмили Блант и Флоренс Пью покинули мероприятие.
Актеры требуют от компаний повышение заработной платы и защиту от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Теперь артисты не могут сниматься, заниматься продвижением фильмов или сериалов, включая интервью журналистам, и посещать премьеры. Это первая с 1980 года забастовка, в которой участвуют 160 тыс. человек.