Билли Айлиш выпустила клип на песню, ставшую саундтреком к «Барби»

Билли Айлиш поделилась клипом на песню «What Was I Made For?», ставшую саундтреком к фильму «Барби». Сюжет музыкального видео перекликается с сюжетом ленты.
Айлиш пытается развесить кукольные костюмы, но все у нее валится из рук: то под ней трясется земля, то дует сильный ветер, то откуда ни возьмись льет дождь. Певица размышляет о своем предназначении в этом мире.
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Помимо «What Was I Made For?», в «Барби» прозвучат композиции Ava Max, Charli XCX, Khalid, Lizzo, The Kid Laroi и других артистов. Все песни из картины будут объединены в альбоме «Barbie: The Album», который дебютирует в тот же день, что и сам фильм, — 21 июля.