Билли Айлиш выпустила клип на песню, ставшую саундтреком к «Барби»

Помимо «What Was I Made For?», в «Барби» прозвучат композиции Ava Max, Charli XCX, Khalid, Lizzo, The Kid Laroi и других артистов. Все песни из картины будут объединены в альбоме «Barbie: The Album», который дебютирует в тот же день, что и сам фильм, — 21 июля.