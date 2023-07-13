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Билли Айлиш выпустила клип на песню, ставшую саундтреком к «Барби»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:03

Билли Айлиш поделилась клипом на песню «What Was I Made For?», ставшую саундтреком к фильму «Барби». Сюжет музыкального видео перекликается с сюжетом ленты.

Айлиш пытается развесить кукольные костюмы, но все у нее валится из рук: то под ней трясется земля, то дует сильный ветер, то откуда ни возьмись льет дождь. Певица размышляет о своем предназначении в этом мире.

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Помимо «What Was I Made For?», в «Барби» прозвучат композиции Ava Max, Charli XCX, Khalid, Lizzo, The Kid Laroi и других артистов. Все песни из картины будут объединены в альбоме «Barbie: The Album», который дебютирует в тот же день, что и сам фильм, — 21 июля.

Послушать композиции к «Барби» уже можно у Дуа Липы, PinkPantheress и Райана Гослинга.

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Билли АйлишЛипа ДуаРайан Гослинг
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