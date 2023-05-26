Cream Soda, Дуа Липа, Foo Fighters: что слушать в пятницу

Lil Durk заработал первую популярность как дрилл-рэпер еще в Чикаго 2010-х — времени, когда рэп был укоренен в бандитских разборках и сопряжен с криминальной жизнью. Отец рэпера был известным наркоторговцем и позже посажен за это в тюрьму, когда артисту было всего 8 лет. Еще подростком он попал в банду, а в 18 лет провел несколько месяцев за решеткой, что лишь убедило его посвятить себя музыке.