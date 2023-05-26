Cream Soda, Дуа Липа, Foo Fighters: что слушать в пятницу

По пятницам выходят главные музыкальные новинки. На этой неделе мы слушаем альбомы Cream Soda и Lil Durk, смотрим свежие клипы Дуа Липы и Depeche Mode, а также включаем треки Эндшпиля, Lovv66, Антохи МС, Тейлор Свифт и Foo Fighters.
Cream Soda
«Internet Friends»
До смерти Дима Nova успел поработать сразу над двумя релизами Cream Soda. Первый из них, «Internet Friends», должен был представить слушателям новую солистку Алису Стяжкову и напомнить, что даже в обновленном составе группа остается главным EDM-коллективом России. «Это очень личный альбом, поскольку к моменту написания мы проделали огромный путь, который научил нас слушать и доверять друг другу на все 100000%», — подчеркивают певица и продюсер Илья Гадаев.
«Альбом посвящается памяти Димы Новы, Романа Свиргунова, Георгия Киселева, Аристарха Ухтомского», — сопровождают релиз участники дуэта.
тима ищет свет
«Небоскреб ч.1»
Новый альбом группы Тимы Якимова «Небоскреб» посвящен миру, который сошел с ума. В нем летают пули и надвигается ядерная война, артисты влезают в долговое рабство лейблов и вынуждены прогибаться под пожелания каждого встречного.
Жить в таком мире очень страшно и не очень хочется. Тима тоже так считает, поэтому и завершает альбом собственной смертью. Однако кончина здесь лишь повод задать себе ироничный вопрос: «******[Зачем] Тима ищет свет?», и оставить финал открытым.
9mice
«Asphalt»
9mice попал на радары после совместного EP с Kai Angel (он же Завет) в феврале этого года. Фрешмен следует за эклектичным звуком лейбла Opium, среди его коллабораторов как раз можно заметить продюсеров песен Кена Карсона и Destroy Lonely.
Треки 9mice основаны на его образе жизни с постоянными перелетами, сменами локаций, тусовок, модных шмоток и девушек. При этом артист находит время на агрессивные строчки в адрес конкурентов, критику индустрии и даже настоящую войну со своими близкими.
Lil Durk
«Almost Healed»
Lil Durk заработал первую популярность как дрилл-рэпер еще в Чикаго 2010-х — времени, когда рэп был укоренен в бандитских разборках и сопряжен с криминальной жизнью. Отец рэпера был известным наркоторговцем и позже посажен за это в тюрьму, когда артисту было всего 8 лет. Еще подростком он попал в банду, а в 18 лет провел несколько месяцев за решеткой, что лишь убедило его посвятить себя музыке.
Спустя 10 лет районы Чикаго все так же оккупированы бандами, а Деркио собрал вокруг себя кучу поклонников мелодичного рэпа с элементами кантри, назвал себя Голосом (именно так, The Voice) и не вылезает из топа чартов. В последние пару лет он сначала потерял близкого друга, рэпера King Von в перестрелке, потом был застрелен и старший брат музыканта.
В «Almost Healing» Lil Durk обращается ко всем этим темам и ищет поводы сдержать свою ярость и скорбь, чтобы не потерять все в одночасье. В этом его поддерживает большой отряд звезд: Джей Коул, Алиша Кис, кантри-звезда Морган Уоллен, Future и Kodak Black, а также здесь есть куплет от погибшего Juice Wrld.
Дуа Липа
«Dance the Night»
В первом за два года сингле звезда ностальгического диско не изменяет формуле успеха: вот два хлопка и бас-гитара из «Levitating», вот текст о желании танцевать всю ночь напролет, несмотря на хартбрейк как в «Don’t Stop Now» (впрочем, здесь певица немного пересказывает сюжет фильма «Барби»), вот танец в окружении диско-шаров и даже образ за рулем розового Барби-кабриолета отсылает к обложке «Future Nostalgia». Оригинальной новую песню назвать не получается, но танцевать под нее всё так же классно.
Этот трек появится в альбоме к фильму «Барби» 21 июля вместе с новинками от Lizzo, Ice Spice, Charli XCX и даже Райана Гослинга, а продюсером релиза стал Марк Ронсон. Сама же Дуа Липа ещё и появится на экране в образе Барби-русалки.
J Hus
«It’s Crazy»
Россиянам британский афробит-мастер J Hus лучше всего известен как один из любимых артистов Маркула. Как и соавтор «Стрел», лондонский рэпер любит выдерживать долгие паузы между альбомами, говорит, когда ему есть, что сказать, и имеет преданную фанбазу, готовую простить большие задержки.
Массовая аудитория полюбила его благодаря расслабленным и мелодичным «Did You See» и «Bouff Daddy», но в первом за три года сингле «It’s Crazy» Hus меняет настрой и выбирает гангстерский дрилл. В новом видео мы наблюдаем за неожиданно злым хитмейкером, который душевно находится на распутьи между ангелом и демоном, а в жизни готов разорвать отряд ОМОН.
Сингл станет частью альбома-возвращения «Don’t Say Militancy» когда‑нибудь в этом году.
Depeche Mode
«Wagging Tongues»
Действие клипа происходит в сюрреалистичном мире, где люди перестали пользоваться голосом и обсуждают вопросы текстом. А в тех случаях, когда обсуждение все-таки требует вербального разговора, обычай толкает их делать это под водой, где никто не может услышать их слов, а потому диалог становится всё более напряженным, а реплики превращаются в пули.
Ролик классиков британского синти-попа — это метафора общества, которое разделено идеологическими конфликтами и никак не может найти общий язык. И пока стороны изливают друг на друга потоки ненависти и желчи, голос Дэйва Гаана скорбно сообщает, что «умер очередной ангел».
Эндшпиль, Hloy, Mav-D
«Сон»
В летней романтической R&B-песне три участника Hajime Records соревнуются в том, кто красивее объяснит любовь. При этом сооснователь объединения уступает место молодым коллегам, из которых первый разгоняет трек распевным речетативом, а второй — ласково поет в манере, напоминающей Джастина Тимберлейка.
Lovv66, Turbosh, Boris Redwall
«Moei Lubvi»
Дуэт Turbosh и Boris Redwall сделали Lovv66 транс-инструментал — и рэпер уносит нас в начало нулевых. В отличие от лидеров сцены тех лет, например, Руки Вверх!, герой «Moei Lubvi» неожиданно скромен и постоянно сомневается в себе. Он познакомился с девушкой в клубе, и они отлично провели ночь — но утром парень боится, что подруга уйдет навсегда. Поэтому он клянется ей в вечной любви, чтобы задержать ее в постели хотя бы на миг.
Антоха МС, Золотые зубы
«Река»
Антоха МС вернул себе каталог песен после долгой тяжбы с бывшим продюсером. Это событие музыкант отметил коллабой с тольяттинской лоу-фай-группой Золотые Зубы. В записанном на диктофон фристайле оба рэпера делятся тяготами и радостями жизни поверх техно. Пока Антоха жалуется на нехватку свободного времени и обращает внимание на классную погоду, его коллегу покинул серотонин, а он сам также стремится «навсегда, навсегда туда, где не нужен адвокат».
Taylor Swift
Snow On The Beach (feat. More of Lana Del Ray) / Karma (feat. Ice Spice)
У Тейлор Свифт вышло второе переиздание альбома «Midnights». Если «3 am edition» вносила в прошлогодний альбом сразу 7 новых песен, то в «Till Dawn edition» внимание к себе притягивают коллабораторы певицы.
В «Snow On The Beach» Свифт добавила полноценный куплет Ланы Дель Рей. Дуэт поп-див звучал захватывающе и в первый раз, а здесь фанатам дают ещё чуть больше химии между ними.
Также в песне «Karma» появился куплет тикток-королевы Ice Spice. Вслед за Свифт рэп-артистка холодным тоном обещает своим обидчикам, что ее лучшая подруга карма придёт и за ними в виде пустого кошелька или горящего дома.
Foo Fighters
Show Me How
В следующую пятницу 2 июня Foo Fighters выпустит девятый альбом «But Here We Are». Сегодня группа Дейва Грола представила песню «Show Me How». Как и две прошлые, эта пропитана скорбью по ушедшему другу, барабанщику Тейлору Хокинсу.
В новом сингле солист объединился со своей дочерью Вайолет и поет о том, как неожиданная смерть напарника выбила его из колеи и как он ищет силы вернуть свою жизнь на правильный путь. И даже если в какой‑то момент герой Грола готов взять на себя ответственность за свои поступки, он всё ещё боится натворить ошибок и провалиться.