Жанель Моне, Дора, Дрейк: что послушать в эту пятницу

Все главные музыкальные новинки обычно выходят по пятницам. В конце этой недели мы слушаем альбомы Жанель Моне, Christine and the Queens и King Krule, смотрим видео от Роми и Розалии, а также слушаем новые песни Дрейка, Grimes, Доры и PinkPantheress.
Жанель Моне
«The Age of Pleasure»
Певица, а с некоторых пор еще и актриса Жанель Моне известна любовью к концептуальным работам. Пять лет назад она превратила альбом «Dirty Computer» в сайфай-короткометражку об отряде сопротивления и борьбе против тоталитарного режима. В звучании сайфай-эпоса преобладали синтезаторы, бас-гитары и 808-е ударные — все в духе восьмидесятых.
«The Age of Pleasure» начинается с речи революционерки на руинах старой власти, и новая хозяйка провозглашает век удовольствия, любви к себе, а главное, безграничной любви к ближним. Саундтреком эры процветания стал микс из хип-хопа, афробита, дансхолла и регги со множеством африканских и карибских инструментов.
У альбома интересный список коллабораторов. Здесь есть яркие новые артистки в лице рэперки Doechii и ганской артистки Amaarae, нигерийская звезда CKay, дансхолл-классик Sister Nancy, регги-звезда Грейс Джонс, афробит-пионеры Egypt 80 и любимая среди сообщества темнокожих актриса Ниа Лонг.
Christine and the Queens
«Paranoïa, Angels, True Love»
Альбом французской певицы Christine and the Queens тянется амбициозные полтора часа. В это время перед слушателем разыгрывается целая персональная поп-опера, в которой героиня погружается в пучину скорби по умершей матери и отчаянно ищет того, кто бы помог ей утолить эту боль. В третьей части Крис неожиданно для себя приходит к выводу, что это страдание и стремление составляют две стороны одной медали — заключенной в ней любви.
King Krule
«Space Heavy»
Новый релиз Арчи Маршалла записан в момент, когда ему пришлось жить между Лондоном и Ливерпулем. Музыкант задумался о пространстве между старым домом и новым, в котором его преследуют мысли о потерянной связи с близким человеком, рвущихся отношениях с друзьями и необходимости постоянно совершать выбор, и все это приводит Маршалла к полному одиночеству. При этом музыкально это его наиболее совершенный альбом, в котором наработки прошлых релизов подчеркивают отчужденность и меланхолию артиста.
Розалия
«Tuya»
В новом сингле Розалия возвращается к знакомому реггетону и фламенко, но добавляет к ним струны японского кото и габбер-бочку. Поверх такого инструментала она обещает подарить милому — вероятно, жениху Рау Алехандро, с которым у нее недавно вышел EP, — кусочек рая и сногсшибательный секс.
Romy & Fred again…
«Loveher»
Половинка The xx Роми анонсировала первый сольный альбом «Mid Air», он выйдет 8 сентября. «Loveher», открывающая песня с него, это порция «грустного дэнса» от певицы. Несмотря на клавишный и пульсирующий хаус от Fred again, певицу поглощает печаль от того, что она не может быть в открытых отношениях с близким человеком, и лишь случайные касания на танцполе приносят им небольшую радость.
Дора, Yanix
«Папик»
Первый за год сингл Доры знаменует новый этап в творчестве певицы. Ей надоело петь грустное под гитару и чувствовать себя бессильной, ведь вообще-то она одна из самых популярных артисток в стране. Теперь она чувствует себя богатой, сексуальной и молодой, заявляет об этом прямо и пробует себя в рэпе — жанре, где все ощущают себя именно так. Рядом с Яниксом, первопроходцем песен на богатом, певица даже начинает панчить.
J Hus, Дрейк
«Who Told You»
Дрейк появился на фите у британской звезды J Hus в летнем афробитовом треке «Who Told You»: вдвоем они написали песню о том, что даже очень плохим парням хочется оторваться и потанцевать.
Британский рэпер влетает в трек бесхитростным подкатом к лучшей девушке в клубе. Канадец же привычно с ходу признается в любви первой встречной селебрити и садится ей на уши в напевной манере старого хита «Controlla».
Anyma & Grimes
«Welcome to the Opera»
Grimes выпустила совместный трек с Anyma, участником итальянского техно-дуэта Tale of Us. В ней воздушный вокал канадской певицы зовет слушателя в потрясающий мир оперы, сталкивается с резким синтом и тяжелой техно-бочкой.
PinkPantheress
«Angel»
Слушатели полюбили PinkPantheress за нежный вокал и минималистичные инструменталы в духе британской электроники девяностых. Новую песню для саундтрека к фильму «Барби» артистка написала вместе с продюсерами BloodPop (известен по хитам Джастина Бибера и Леди Гаги) и Count Baldor (много работал с Дориан Электрой), но поначалу подмену заметить сложно.
«Angel» начинается с трип-хоповой перкуссии и гитары из любого ромкома нулевых, как будто певица вновь взялась за старые любимые семплы. Спустя 20 секунд песня начинает лаять голосом из «Who Let the Dogs Out» и пульсировать киком, заставляет вслушаться в происходящее и награждает партиями струн и синтезатора. Необычно богатый инструментал здесь сопровождает, казалось бы, милую балладу об идеальном парне, но на на поверку она оказывается драматичной и пугающей историей о девушке, которую преследует призрак бывшего.