Жанель Моне, Дора, Дрейк: что послушать в эту пятницу

Первый за год сингл Доры знаменует новый этап в творчестве певицы. Ей надоело петь грустное под гитару и чувствовать себя бессильной, ведь вообще-то она одна из самых популярных артисток в стране. Теперь она чувствует себя богатой, сексуальной и молодой, заявляет об этом прямо и пробует себя в рэпе — жанре, где все ощущают себя именно так. Рядом с Яниксом, первопроходцем песен на богатом, певица даже начинает панчить.