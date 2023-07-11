В Госдуме хотят аннулировать все браки, в которых один из супругов сменил пол

«Те, кто заключили браки как женщина и мужчина, а на самом деле кто‑то оказался другого пола в итоге, то эти браки будут аннулироваться», — заявил агентству ТАСС зампред комитета, член фракции ЛДПР Сергей Леонов.
Он отметил, что брак расторгнут во всех случаях, когда один из супругов сменил пол. «Такие браки могли быть заключены до вступления в силу этого закона, а теперь будут аннулированы, сейчас сменить никто и не сможет по закону, а следовательно, таких людей не будет», — заявил депутат.
Думский комитет предлагает включить эту поправку в законопроект ко второму чтению, которое запланировано на 13 июля.
Законопроект о запрете смены пола прошел первое чтение в Госдуме 14 июня. Он предполагает запрет на все операции по смене пола, за исключением хирургических вмешательств в отношении детей с врожденным аномалиями. Кроме того, согласно проекту, изменить пол нельзя будет в паспорте, сейчас это делают по справке, которую выдают при диагнозе «транссексуализм».
Законопроект раскритиковали около 30 правозащитных, ВИЧ-сервисных, медицинских организаций, адвокатских объединений и инициатив транссообществ. По их мнению, документ дискриминирует и лишает доступа к медицинской помощи трансперсон, основан на неподкрепленных достаточной доказательной базой сведениях и устанавливает идеологию.
«Коммерсант» писал, что из‑за широкой критики законопроект могут отправить на дополнительные согласования в профильные ведомства и, по сути, снять с повестки. Однако уже после этого, в день святых Петра и Февронии, 8 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что поправки примут в течение следующих трех недель. «Вашингтон и Брюссель хотят навязать чуждые нам псевдоценности, разрушить идентичность нашего народа. Их планы обречены на провал», — объяснял Володин необходимость поправок.
Принятие законопроекта обернется массовыми суицидами среди трансперсон, говорила «Афише Daily» врач-психиатр клиники «Эмпатия» Анастасия Шиманова. «Не знаю, как закон будет работать для людей, уже сделавших трансгендерный переход, но вряд ли они смогут получать необходимую гормональную терапию (которая должна проводиться пожизненно), что приведет к откату к предыдущему состоянию (насколько это возможно). Тем, кто планировал транспереход, ничего хорошего не светит», — отмечала она. Подробно о законопроекте и чем обернется его принятие мы писали здесь.