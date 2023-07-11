В Госдуме хотят аннулировать все браки, в которых один из супругов сменил пол

Принятие законопроекта обернется массовыми суицидами среди трансперсон, говорила «Афише Daily» врач-психиатр клиники «Эмпатия» Анастасия Шиманова. «Не знаю, как закон будет работать для людей, уже сделавших трансгендерный переход, но вряд ли они смогут получать необходимую гормональную терапию (которая должна проводиться пожизненно), что приведет к откату к предыдущему состоянию (насколько это возможно). Тем, кто планировал транспереход, ничего хорошего не светит», — отмечала она. Подробно о законопроекте и чем обернется его принятие мы писали здесь.