Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете смены пола. Об этом свидетельствуют данные официального портала нижней палаты парламента.
Документ предлагает установить запрет на любые медицинские вмешательства, направленные на смену пола. Кроме того, исключается ее государственная регистрация без операций.
В случае окончательного принятия законопроекта исключение сделают только для детей с врожденными аномалиями. Решение о проведении операции сможет принимать только врачебная комиссия, а не отдельный доктор единолично.
РИА «Новости» со ссылкой на вице-спикера Петра Толстого пишет, что авторами инициативы выступили почти 400 депутатов.
Новость дополняется.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям
тегиГосдума
людиПетр Толстой