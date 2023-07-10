Ученого и левого политика Михаила Лобанова* уволили из МГУ. Он уедет из России

В мае у Лобанова прошли обыски по делу о фейках про российскую армию и оправдании терроризма против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. По этому же делу силовики приходили к доценту в конце прошлого года. Соратник Лобанова Александр Замятин говорил, что на обыске Лобанова избили. Затем ему назначили 15 суток ареста по административному делу о неповиновении полицейским.