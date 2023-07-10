Ученого и левого политика Михаила Лобанова* уволили из МГУ. Он уедет из России

Ученый, доцент мехмата МГУ и политик левого толка Михаил Лобанов* уволен из университета. Копию приказа, датированного 7 июля, он опубликовал в своем телеграм-канале.
В документе за подписью и. о. ректора МГУ Андрея Федянина говорится, что Лобанова увольняют, руководствуясь федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». 23 июня Минюст внес Лобанова в список иноагентов, этот статус запрещает заниматься преподавательской деятельностью.
Приказ также опирается на пункт 13 статьи 83 трудового кодекса — увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, а именно — возникновение ограничений, не позволяющих работнику заниматься определенными видами деятельности.
Лобанов сказал, что «инициатива исходит не от руководства МГУ — увольнение стало следствием грубого и беспрецедентного давления извне». Он заявил, что «отправляется в долгосрочную зарубежную командировку».
За рубежом Лобанов займется «созданием массовой политической структуры, нацеленной на трансформацию текущего режима», и «работой с прогрессивными политическими силами в других странах с целью сформировать набор предложений и гарантий для простых людей в России и Украине».
По его словам, пока у российской вынужденной эмиграции не получается решить эти «две важнейших политических задачи». Лобанов связывает это с тем, что «в российской публичной оппозиционной политике практически не представлен массовый запрос нашего общества на социальную справедливость, на преодоление вопиющего экономического и политического неравенства».
Пару дней назад Лобанов сообщил, что его принуждают к увольнению из МГУ. По его словам, руководству вуза был поставлен ультиматум: «или срочно увольняете Лобанова, или МГУ пострадает». Ученый отметил, что закон об иноагентах не обязывает увольнять человека с таким статусом — работодатель может предложить ему должность, не связанную с преподаванием.
В мае у Лобанова прошли обыски по делу о фейках про российскую армию и оправдании терроризма против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. По этому же делу силовики приходили к доценту в конце прошлого года. Соратник Лобанова Александр Замятин говорил, что на обыске Лобанова избили. Затем ему назначили 15 суток ареста по административному делу о неповиновении полицейским.