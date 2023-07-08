Доцент МГУ Михаил Лобанов* сообщил о попытках «экстренно уволить» его из вуза

По его словам, уволить его из‑за присвоенного ему статуса иностранного агента пытается руководство, включая ректора Виктора Садовничего. «Репрессивный закон подразумевает фактический запрет на профессию преподавателя. И руководство МГУ, и те люди, которые вынуждают руководство срочно меня уволить, прекрасно знают, что сделать это до конца августа невозможно, если соблюдать законы», — написал Лобанов.