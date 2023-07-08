Реклама
Новости

Доцент МГУ Михаил Лобанов* сообщил о попытках «экстренно уволить» его из вуза

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:44

Доцента механико-математического факультета МГУ и основателя платформы «Выдвижение» Михаила Лобанова* принуждают к увольнению. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, уволить его из‑за присвоенного ему статуса иностранного агента пытается руководство, включая ректора Виктора Садовничего. «Репрессивный закон подразумевает фактический запрет на профессию преподавателя. И руководство МГУ, и те люди, которые вынуждают руководство срочно меня уволить, прекрасно знают, что сделать это до конца августа невозможно, если соблюдать законы», — написал Лобанов.

Преподаватель отметил, что закон не обязывает увольнять иноагента: «Работодатель просто должен предложить мне другие должности, не связанные с преподавательской деятельностью». Лобанов пишет, что руководству вуза поставлен ультиматум: «или срочно увольняете Лобанова, или МГУ пострадает».

«В среду мне передали личную просьбу ректора уйти по собственному желанию, а не ждать увольнения, вопрос о котором будет решен в самом скором времени. Я, конечно, ответил отказом на это непристойное предложение. Жду незаконного увольнения со дня на день», — написал доцент МГУ.

23 июля Минюст признал Лобанова иноагентом. В мае у него прошли обыски. В его телеграм-канале тогда появилось сообщение со следующим текстом: «Михаила преследуют за его политическую деятельность и открытую позицию».

* Михаил Лобанов признан Минюстом РФ иностранным агентом.

расскажите друзьям
теги
МГУМинюст России
люди
Виктор СадовничийМихаил Лобанов
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»