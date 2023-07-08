Доцент МГУ Михаил Лобанов* сообщил о попытках «экстренно уволить» его из вуза

Доцента механико-математического факультета МГУ и основателя платформы «Выдвижение» Михаила Лобанова* принуждают к увольнению. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, уволить его из‑за присвоенного ему статуса иностранного агента пытается руководство, включая ректора Виктора Садовничего. «Репрессивный закон подразумевает фактический запрет на профессию преподавателя. И руководство МГУ, и те люди, которые вынуждают руководство срочно меня уволить, прекрасно знают, что сделать это до конца августа невозможно, если соблюдать законы», — написал Лобанов.
Преподаватель отметил, что закон не обязывает увольнять иноагента: «Работодатель просто должен предложить мне другие должности, не связанные с преподавательской деятельностью». Лобанов пишет, что руководству вуза поставлен ультиматум: «или срочно увольняете Лобанова, или МГУ пострадает».
«В среду мне передали личную просьбу ректора уйти по собственному желанию, а не ждать увольнения, вопрос о котором будет решен в самом скором времени. Я, конечно, ответил отказом на это непристойное предложение. Жду незаконного увольнения со дня на день», — написал доцент МГУ.