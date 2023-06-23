Минюст внес в список иноагентов доцента МГУ Михаила Лобанова

В список попали:
- доцент механико-математического факультета МГУ и основатель платформы «Выдвижение» Михаил Лобанов;
- бизнесмен Леонид Невзлин;
- депутат Мосгордумы Евгений Ступин;
- А.Е.Белик;
- В.В.Боварь;
- И.А.Колмановский;
- Р.Р.Латыпов;
- «Движение сознательных отказчиков»;
- комьюнити-центр «Действие».
«Движение сознательных отказчиков» и Лобанов, по версии ведомства, принимали участие в создании публичных информационных материалов иноагентов, выступали против российской военной операции на Украине, а также распространяли фейки о принимаемых российскими властями решениях. Невзлин, помимо прочего, выступал в поддержку ВСУ проживает не в России.
В мае у Михаила Лобанова прошли обыски. В его телеграм-канале тогда появилось сообщение со следующим текстом: «Михаила преследуют за его политическую деятельность и открытую позицию».