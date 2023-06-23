Минюст внес в список иноагентов доцента МГУ Михаила Лобанова

«Движение сознательных отказчиков» и Лобанов, по версии ведомства, принимали участие в создании публичных информационных материалов иноагентов, выступали против российской военной операции на Украине, а также распространяли фейки о принимаемых российскими властями решениях. Невзлин, помимо прочего, выступал в поддержку ВСУ проживает не в России.