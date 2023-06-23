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Минюст внес в список иноагентов доцента МГУ Михаила Лобанова

Виктория Шанина
Вчера в 21:13

Минюст России обновил реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали:

  • доцент механико-математического факультета МГУ и основатель платформы «Выдвижение» Михаил Лобанов;
  • бизнесмен Леонид Невзлин;
  • депутат Мосгордумы Евгений Ступин;
  • А.Е.Белик;
  • В.В.Боварь;
  • И.А.Колмановский;
  • Р.Р.Латыпов;
  • «Движение сознательных отказчиков»;
  • комьюнити-центр «Действие».

«Движение сознательных отказчиков» и Лобанов, по версии ведомства, принимали участие в создании публичных информационных материалов иноагентов, выступали против российской военной операции на Украине, а также распространяли фейки о принимаемых российскими властями решениях. Невзлин, помимо прочего, выступал в поддержку ВСУ проживает не в России.

В мае у Михаила Лобанова прошли обыски. В его телеграм-канале тогда появилось сообщение со следующим текстом: «Михаила преследуют за его политическую деятельность и открытую позицию».

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МГУМинюст РоссииМосгордума
люди
Михаил ЛобановЛеонид НевзлинЕвгений Ступин
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