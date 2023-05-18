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В регионах проходят снова обыски у соратников Ильи Пономарева*

Виктория Шанина
Сегодня в 08:45

Правоохранители пришли с обысками к соратникам бывшего депутата Ильи Пономарева*. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

Агентство публикует видео, из которого следует, что обыск проводится, в частности, в квартире экс-кандидата в Госдуму, левого активиста и доцента МГУ Михаила Лобанова.

«Проснулся. К нам ломают дверь», — написал Лобанов 18 мая в 6.33. После этого он перестал выходить на связь, пишет «ОВД-Инфо»**.

У кого еще проходят обыски, не сообщается.

Илья Пономарев заочно арестован по делу о фейках о Вооруженных силах России. По версии следствия, Пономарев (с 2014 года находится в эмиграции) продолжает из‑за рубежа вести «деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях».

Обыски по делу Пономарева уже проводились в сентябре 2022-го. Правоохранители приходили к главреду «Вечерних ведомостей» Владиславу Постникову, внештатной журналистке «Сибирь.Реалии»** Юлии Глазовой и сотруднице RusNews Белле Насибян.

Обыски повторились в декабре, тогда же они затронули и Михаила Лобанова. В тот же день суд арестовал Лобанова на 15 суток по статье о неповиновении распоряжению полицейского (19.3 КоАП).

*Илья Пономарев включен Минюстом в список иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов.

**«ОВД-Инфо» и «Сибирь.Реалии» внесены Минюстом в список иноагентов.

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