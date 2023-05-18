В регионах проходят снова обыски у соратников Ильи Пономарева*

Правоохранители пришли с обысками к соратникам бывшего депутата Ильи Пономарева*. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.
У кого еще проходят обыски, не сообщается.
Илья Пономарев заочно арестован по делу о фейках о Вооруженных силах России. По версии следствия, Пономарев (с 2014 года находится в эмиграции) продолжает из‑за рубежа вести «деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях».
Обыски по делу Пономарева уже проводились в сентябре 2022-го. Правоохранители приходили к главреду «Вечерних ведомостей» Владиславу Постникову, внештатной журналистке «Сибирь.Реалии»** Юлии Глазовой и сотруднице RusNews Белле Насибян.
Обыски повторились в декабре, тогда же они затронули и Михаила Лобанова. В тот же день суд арестовал Лобанова на 15 суток по статье о неповиновении распоряжению полицейского (19.3 КоАП).
*Илья Пономарев включен Минюстом в список иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов.
**«ОВД-Инфо» и «Сибирь.Реалии» внесены Минюстом в список иноагентов.