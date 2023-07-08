Концерт Алены Швец отменили за полтора часа до начала

В Нижнем Новгороде отменился концерт Алены Швец, обратил внимание телеграм-канал Ni Mash. О срыве выступления организаторы рассказали за полтора часа до начала.
7 июля Алена Швец должна была выступить в местном клубе Milo. Сначала в паблике концерта появился пост о сдвиге начала на 45 минут, передает телеграм-канал. Затем за 90 минут до начала стало известно об отмене по «техническим причинам».
Сама певица не комментирует ситуацию, ее представители также отказались от пояснений для Mash. Зрителям мероприятия предложили вернуть билеты, либо съездить на следующее выступление Швец в Петербурге.
В начале июня глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пожаловалась на Алену Швец в полицию. По мнению женщины, в текстах песен «Две девочки», «В кабинете у директора», «Лучшие подружки» и «Мальчики не плачут» артистка романтизирует и популяризирует однополые отношения.
Тогда же в соцсетях музыкантки появилось приглашение Мизулиной к диалогу. Также сторона артистки пообещала подготовить для концертов список треков, подходящий под возраст аудитории, полностью исключить нецензурную брань и треки, вызывающие вопросы.
Спустя неделю в Нижнем Новгороде в том же клубе был отменен концерт Big Baby Tape. Его организаторы ссылались на «независящие от артиста и организаторов причины», возникшие за сутки до выхода рэпера на сцену. Автор «Dragonborn» также был в числе артистов, к которым у Мизулиной были претензии. Этим летом у него слетели 5 выступлений.