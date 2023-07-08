Концерт Алены Швец отменили за полтора часа до начала

Спустя неделю в Нижнем Новгороде в том же клубе был отменен концерт Big Baby Tape. Его организаторы ссылались на «независящие от артиста и организаторов причины», возникшие за сутки до выхода рэпера на сцену. Автор «Dragonborn» также был в числе артистов, к которым у Мизулиной были претензии. Этим летом у него слетели 5 выступлений.