Алёна Швец: «Мы готовы к диалогу с Мизулиной, нам скрывать нечего»

Команда Швец отмечает, что указанные Мизулиной песни были выпущены давно и не вызывали неоднозначных трактовок. При этом, представители певицы подчеркивают, что ее песни не пропагандирует никакие идеалы, ориентации и взгляды на жизнь, но задают «традиционные ценностные ориентиры на любовь, дружбу и чувство прекрасного».