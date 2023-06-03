Алёна Швец: «Мы готовы к диалогу с Мизулиной, нам скрывать нечего»

Алена Швец прокомментировала жалобу главы Лиги безопасного интернета на творчество певицы. Ответ Екатерине Мизулиной от имени команды Швец появился в телеграм-канале артистки.
Команда Швец отмечает, что указанные Мизулиной песни были выпущены давно и не вызывали неоднозначных трактовок. При этом, представители певицы подчеркивают, что ее песни не пропагандирует никакие идеалы, ориентации и взгляды на жизнь, но задают «традиционные ценностные ориентиры на любовь, дружбу и чувство прекрасного».
Далее сторона артистки обещает подготовить для концертов список треков, подходящий под возраст аудитории, полностью исключена нецензурная брань и треки, вызывающие вопросы.
«Мы со своей стороны готовы к диалогу с Екатериной Мизулиной и представителями правоохранительных органов, ведь нам скрывать нечего», — заканчивается обращение.
В пятницу Лига безопасного интернета пожаловалась на творчество Алены Швец в Генпрокуратуру. Организация усмотрела в текстах ее песен романтизацию и популяризацию однополых отношений, использование ненормативной лексики и пропаганду алкоголя и табака.
Мизулина неоднократно жаловалась в правоохранительные органы и на других артистов, обвиняя их в пропаганде наркотиков. Некоторые из атакованных артистов — например, Инстасамка, Scally Milano и Hofmannita — пришли к Мизулиной, попросили у нее прощения и пообещали сменить вектор творчества на более позитивный, а мат из песен убрать.