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Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на Алену Швец, обвинив ее в пропаганде ЛГБТ

Семён Гудошников
Сегодня в 15:45

Лига безопасного интернета (ЛБИ) пожаловалась в Генпрокуратуру на творчество Алены Швец. Фрагмент обращения организации опубликовала у себя в телеграм-канале ее глава Екатерина Мизулина.

ЛБИ усмотрела в текстах песен Швец «Две девочки», «В кабинете у директора», «Лучшие подружки» и «Мальчики не плачут» романтизацию и популяризацию однополых отношений.

Кроме того, в композициях артистки используется ненормативная лексика, пропагандируется употребление алкоголя и табака, считают в Лиге. Организация попросила Генпрокуратуру пресечь противоправные действия.

После начала военной операции на Украине Лига безопасного интернета под предводительством Мизулиной активизировала деятельность по борьбе с «деструктивными» блогерами и музыкантами. После ее жалоб были отменены концерты Loqiemean и Scally Milano, блогер Некоглай был выдворен из страны.

Мизулина неоднократно жаловалась в правоохранительные органы на рэперов, обвиняя их в пропаганде наркотиков. Некоторые из атакованных артистов — например, Инстасамка, Scally Milano и Hofmannita — пришли к Мизулиной, попросили у нее прощения и пообещали сменить вектор творчества на более позитивный, а мат из песен убрать.

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Екатерина МизулинаАлена Швец
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