Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на Алену Швец, обвинив ее в пропаганде ЛГБТ

Мизулина неоднократно жаловалась в правоохранительные органы на рэперов, обвиняя их в пропаганде наркотиков. Некоторые из атакованных артистов — например, Инстасамка, Scally Milano и Hofmannita — пришли к Мизулиной, попросили у нее прощения и пообещали сменить вектор творчества на более позитивный, а мат из песен убрать.