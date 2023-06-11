Концерты Big Baby Tape отменили в Казани и Нижнем Новгороде

Организаторы сразу двух концертов Big Baby Tape сообщили о переносах «по независящим от артиста и организаторов причинам». Одинаковые сообщения можно найти в пабликах выступления рэпера 11 июня в Нижнем Новгороде и 12 июня в Казани, заметил сайт The-Flow.
Об отмене в обоих городах стало известно за сутки до мероприятий. Организаторы планируют анонсировать новые даты в ближайшие дни. Ориентировочно, Big Baby Tape может приехать в эти города в начале июля.
В ночь на 8 июня рэпер рассказал об отмене клаб-шоу в Екатеринбурге, которое должно было пройти в тем вечером.
Накануне Екатерина Мизулина направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру, чтобы ведомства проверили ряд рэп-исполнителей на пропаганду употребления наркотических веществ. В числе таких артистов оказался и Big Baby Tape.
«Как вы можете заметить, в последнее время множество исполнителей отказываются от деструктивного контента, полностью меняя содержание и подачу своего материала. Это стало трендом этого года и в будущем эта тенденция будет только набирать обороты», — предупреждает Мизулина.
По данным Mash, рэпер «начинает снижать прайс за выступления», а под угрозой оказался весь его тур.