Концерты Big Baby Tape отменили в Казани и Нижнем Новгороде

Сейчас в его паблике ВК можно найти клаб-шоу 16 и 25 июня в Москве, а также 17 июня в Петербурге. К тому же до конца месяца у артиста назначены ещё 4 концерта в городах России. О переносах этих выступлений пока не сообщается.