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Концерты Big Baby Tape отменили в Казани и Нижнем Новгороде

Максим Саблин
Сегодня в 19:13

Организаторы сразу двух концертов Big Baby Tape сообщили о переносах «по независящим от артиста и организаторов причинам». Одинаковые сообщения можно найти в пабликах выступления рэпера 11 июня в Нижнем Новгороде и 12 июня в Казани, заметил сайт The-Flow.

Об отмене в обоих городах стало известно за сутки до мероприятий. Организаторы планируют анонсировать новые даты в ближайшие дни. Ориентировочно, Big Baby Tape может приехать в эти города в начале июля.

В ночь на 8 июня рэпер рассказал об отмене клаб-шоу в Екатеринбурге, которое должно было пройти в тем вечером.

Накануне Екатерина Мизулина направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру, чтобы ведомства проверили ряд рэп-исполнителей на пропаганду употребления наркотических веществ. В числе таких артистов оказался и Big Baby Tape.

«Как вы можете заметить, в последнее время множество исполнителей отказываются от деструктивного контента, полностью меняя содержание и подачу своего материала. Это стало трендом этого года и в будущем эта тенденция будет только набирать обороты», — предупреждает Мизулина.

По данным Mash, рэпер «начинает снижать прайс за выступления», а под угрозой оказался весь его тур.

Сейчас в его паблике ВК можно найти клаб-шоу 16 и 25 июня в Москве, а также 17 июня в Петербурге. К тому же до конца месяца у артиста назначены ещё 4 концерта в городах России. О переносах этих выступлений пока не сообщается.

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Екатерина Мизулина
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