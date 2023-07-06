Третьяковскую галерею покинул первый замгендиректора, передавший «Троицу» в лавру

Именно Шигалов подписал распоряжение о временной передаче «Троицы» Троице-Сергиевой лавре в июле прошлого года. Зельфира Трегулова, которая тогда была гендиректором Третьяковки, возражала против транспортировки иконы. Она написала в Минкульт письмо, в котором заявила, что «Троица» находится в «крайне хрупком равновесии», а ее передача лавре может привести к «необратимым повреждениям».