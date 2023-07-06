Третьяковскую галерею покинул первый замгендиректора, передавший «Троицу» в лавру

Первый заместитель гендиректора Третьяковской галереи Ринат Шигапов покинул должность, пишет РБК со ссылкой на два источника в музее.
Именно Шигалов подписал распоряжение о временной передаче «Троицы» Троице-Сергиевой лавре в июле прошлого года. Зельфира Трегулова, которая тогда была гендиректором Третьяковки, возражала против транспортировки иконы. Она написала в Минкульт письмо, в котором заявила, что «Троица» находится в «крайне хрупком равновесии», а ее передача лавре может привести к «необратимым повреждениям».
Перед подписанием распоряжения о выдаче иконы Трегулова ушла в отпуск, и свою подпись под документом поставил Шигалов.
В Третьяковке Шигалов курировал строительство и ремонт. При нем завершилось строительство филиалов музея во Владивостоке и Калининграде, он отвечал за строительство нового корпуса Третьяковки на Кадашевской набережной.
После ухода из музея Шигалов стал президентом фонда «Национальное культурное наследие», который занимается возведением инфраструктуры в сфере культуры в регионах. По данным РБК, решение о назначении Шигалова попечительский совет фонда принял 28 июня.
16 мая 2023 года президент России Владимир Путин распорядился окончательно передать «Троицу» РПЦ. Планировалось, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя на две недели — с 4 по 18 июня, но затем этот срок увеличили на месяц.
Далее «Троица» должна направиться на реставрацию в Центр имени Грабаря. Сколько будут длиться работы, неизвестно. РПЦ планировала после храма Христа Спасителя вернуть икону на историческое место — в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.