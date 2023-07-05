Вице-премьер Трутнев: из вузов, где нет патриотического движения, будут увольнять проректоров

«Коллеги сказали, что у нас самый большой патриотический центр на Дальнем Востоке. Из 7000 приема на курс — 70 человек. Это 1%, которые будут знать, что такое военное дело. Мне кажется, что здесь надо что‑то менять. Мне кажется 1% — это не то, что сейчас нужно нашей стране», — цитирует его слова ТАСС.