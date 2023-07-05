Вице-премьер Трутнев: из вузов, где нет патриотического движения, будут увольнять проректоров

Если в высших учебных заведениях не организовано патриотическое движение, проректоров по воспитательной работе этих вузов будут снимать. Об этом заявил зампред российского правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
Наличие патриотического движения он назвал «проходным экзаменом». Такая организация должна быть в каждом вузе России, а если ее еще нет — необходимо создать ее в ближайшее время, сказал Трутнев на встрече со студенческим активом Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Эту тему полпред президента пообещал обсудить с ректором ДВФУ Борисом Коробцом, а также с Минобразования и Минобороны.
«Коллеги сказали, что у нас самый большой патриотический центр на Дальнем Востоке. Из 7000 приема на курс — 70 человек. Это 1%, которые будут знать, что такое военное дело. Мне кажется, что здесь надо что‑то менять. Мне кажется 1% — это не то, что сейчас нужно нашей стране», — цитирует его слова ТАСС.
Трутнев пояснил, что 1% — это люди, которые будут учиться в ДВФУ на офицеров вооруженных сил, а остальные студенты должны участвовать в патриотическом движении.
После начала военной операции на Украине в российское образование проникла идеология. В школах появились патриотические уроки «Разговоры о важном», где учащимся должны рассказывать о целях и задачах спецоперации, донося мысль, что граждане ДНР и ЛНР — русские люди. В школьные учебники и вопросы ЕГЭ решили добавить темы, связанные с этим. Каждая неделя в школах должна начинаться с поднятия флага и исполнения гимна. Для вузов учебник по истории с главами о военной операции собираются подготовить в течение следующего учебного года.