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Пригожину вернули конфискованное оружие. В том числе наградной пистолет от Шойгу

Максим Саблин
Сегодня в 13:50

Евгению Пригожину вернули всё конфискованное ранее оружие, передает «Фонтанка».

Владелец ЧВК «Вагнер» лично приехал за ним к зданию Управления ФСБ Петербурга и Ленинградской области на Литейном проспекте, уточняет издание. Бизнесмен прибыл вечером 4 июля на БМВ 7-й серии и в сопровождении «ленд-крузера» с охраной.

По данным медиа, лидеру наемников вернули два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку AR-15 и еще несколько ружей и пистолетов. Кроме этого, Пригожин получил обратно именной Glock, подаренный министром обороны Сергеем Шойгу.

Весь арсенал был изъят в загородной резиденции главы «Вагнера» в элитном коттеджном поселке Северный Версаль в Ольгино. 24 июня ФСБ проводила там обыски по делу о вооруженном мятеже. Позже дело было прекращено.

4 июля стало известно, что Пригожину также вернули отобранные ценности: 10 млрд рублей наличными, сотни тысяч долларов, пять слитков золота, а также технику из «Вагнер-центра».

Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву с участием ЧВК «Вагнер» 23 июня. В ночь на 24 июня наемники захватили несколько административных зданий в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа. После этого часть вагнеровцев продолжила двигаться на Москву.

Вечером 24 июня, после переговоров с Александром Лукашенко, Пригожин заявил, что остановит марш на столицу и вернет колонны «в полевые лагеря согласно плану». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что глава наемников направится в Беларусь.

В качестве гарантии того, что Пригожин сможет уйти в Беларусь, представитель Кремля назвал «слово президента России». Чем основатель ЧВК «Вагнер» займется на новом месте, Песков не смог уточнить.

Вечером 26 июня Путин выступил с обращением к россиянам. «Марш справедливости» Путин назвал «сложнейшим испытанием для нашей родины». Затем он предложил участникам ЧВК «Вагнер» присоединиться к военнослужащим армии России и подписать контракт с Минобороны. Также Путин предложил бойцам «Вагнера» вернуться к близким.

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ФСБ
люди
Евгений ПригожинВладимир ПутинСергей ШойгуДмитрий ПесковАлександр Лукашенко
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