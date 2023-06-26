Владимир Путин обратился к нации. Он назвал мятеж «сложнейшим испытанием для нашей Родины»

Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. В нем он поблагодарил соотечественником за «выдержку, сплоченность и патриотизм», проявленную в ходе событий 23 и 24 июня, которые президент ранее характеризовал как вооруженный мятеж.
Лидер страны назвал случившийся «марш справедливости», устроенный ЧВК «Вагнер», «сложнейшим испытанием для нашей Родины». Но добавил, что «вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен». Это, как считает Путин, понимали и организаторы мятежа.
Президент России поблагодарил за помощь президента Беларуси Александра Лукашенко, однако подчеркнул, что залогом разрешения ситуации стала сплоченность российского народа.
Также Путин напомнил, что подавляющее большинство бойцов «Вагнера», как и военнослужащие российской армии, «патриоты России». Он заявил, что определенное время потребовалось, чтобы дать им «возможность одуматься».
Президент предложил участникам ЧВК «Вагнер» присоединиться к военнослужащим армии России и подписать контракт с Минобороны или другими силовыми ведомствами. Также Путин предложил бойцам «Вагнера» вернуться к близким.