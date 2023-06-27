ФСБ прекратила уголовное дело по факту вооруженного мятежа против Пригожина

Федеральная служба безопасности прекратила уголовное дело по факту вооруженного мятежа, возбужденное против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Как отмечает агентство, в ходе расследования установлено, что участники дела прекратили действия, направленные на совершение мятежа.
«Интерфакс» добавляет, что Минобороны готовится к передаче тяжелой техники из ЧВК «Вагнер» в подразделения Вооруженных сил РФ.
ФСБ завела дело о военном мятеже в отношении Евгения Пригожина 23 июня, после того как он объявил о «марше справедливости» на Москву с участием ЧВК «Вагнер». В ночь на 24 июня наемники захватили несколько административных зданий в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа. После этого часть вагнеровцев продолжила двигаться на Москву.
Вечером 24 июня после переговоров с Александром Лукашенко Пригожин заявил, что остановит марш на столицу и вернет колонны «в полевые лагеря согласно плану». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что глава наемников направится в Беларусь.
В качестве гарантии того, что Пригожин сможет уйти в Беларусь, представитель Кремля назвал «слово президента России». Чем основатель ЧВК «Вагнер» займется на новом месте, Песков не смог уточнить.
Вечером 26 июня Путин выступил с обращением к россиянам. «Марш справедливости» Путин назвал «сложнейшим испытанием для нашей родины». Затем он предложил участникам ЧВК «Вагнер» присоединиться к военнослужащим армии России и подписать контракт с Минобороны. Также Путин предложил бойцам «Вагнера» вернуться к близким.
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