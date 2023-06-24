Реклама
Новости

Лукашенко договорился с Пригожиным. «Вагнер» остановит наступление на Москву

Максим Саблин
Сегодня в 20:13
Обновлено в 20:29:

Евгений Пригожин подтвердил договоренность с Лукашенко. ЧВК «Вагнер» развернет колонны и уйдет в обратном направлении, говорит он в аудиозаписи телеграм-канала своей пресс-службы.

«ЧВК „Вагнер“ хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на „марш справедливости“. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — заявил глава ЧВК.

Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, заявила пресс-служба белорусского президента. Они договорились об остановке наступления бойцов на Москву, говорится в сообщении.

«Сегодня утром президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией „Вагнер“. Главы государств договорились о совместных действиях», — пишут представители Александра Лукашенко.

«В развитие договоренностей президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным», — продолжается сообщение.

«Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании „Вагнер“ на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — добавляет пресс-служба.

«На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК „Вагнер“.
Как уже сообщалось ранее, также в течение сегодняшнего дня президент Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации», — заканчивается пост.

расскажите друзьям
люди
Александр ЛукашенкоЕвгений ПригожинВладимир Путин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»