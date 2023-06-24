Лукашенко договорился с Пригожиным. «Вагнер» остановит наступление на Москву

Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, заявила пресс-служба белорусского президента. Они договорились об остановке наступления бойцов на Москву, говорится в сообщении.
«Сегодня утром президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией „Вагнер“. Главы государств договорились о совместных действиях», — пишут представители Александра Лукашенко.
«В развитие договоренностей президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным», — продолжается сообщение.
«Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании „Вагнер“ на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — добавляет пресс-служба.
«На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК „Вагнер“.
Как уже сообщалось ранее, также в течение сегодняшнего дня президент Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации», — заканчивается пост.