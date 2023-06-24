Лукашенко договорился с Пригожиным. «Вагнер» остановит наступление на Москву

Обновлено в 20:29 :

Евгений Пригожин подтвердил договоренность с Лукашенко. ЧВК «Вагнер» развернет колонны и уйдет в обратном направлении, говорит он в аудиозаписи телеграм-канала своей пресс-службы.

«ЧВК „Вагнер“ хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на „марш справедливости“. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — заявил глава ЧВК.