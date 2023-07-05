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«Хочу посмотреть на этот кринж»: как в твиттере встречают новость о возвращении Букиных на экраны

Анна Красюк
Сегодня в 16:49

Семья Букиных, известная зрителям по телесериалу «Счастливы вместе», вернется на экраны. Комедия будет вновь выходить на канале ТНТ — теперь под названием «Букины». Она транслировалась в течение семи лет и состояла из 365 серий. В новом сезоне будет всего 10 эпизодов. Основной актерский состав останется прежним: к своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин, которые сыграли мужа Гену, жену Дашу и детей Свету и Рому соотвественно.

В сети встречают новость о внезапном реюнионе

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«Напомните, а какой сейчас год?» — задаются вопросом пользователи твиттера, вспоминая, что уже было объявлено о продолжении ситкома «Папины дочки» и аниме «Темный дворецкий». Другие делают отсылки к мему «Санкции откинут Россию назад» и шутят, что не ожидали, что это произойдет настолько буквально.

Комментаторы гадают, сможет ли проект получить популярность, и фантазируют, каким может быть его сюжет. По одному из предположений, завязка может состоять в том, что после смерти соседки Лены Полено семья Букиных думает, как заполучить себе вторую квартиру. Самые предвзятые считают, что получится кринж, но все равно хотят посмотреть на это.

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Виктор ЛогиновНаталья БочкареваДарья СагаловаАлександр Якин
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