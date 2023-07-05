«Хочу посмотреть на этот кринж»: как в твиттере встречают новость о возвращении Букиных на экраны

Семья Букиных, известная зрителям по телесериалу «Счастливы вместе», вернется на экраны. Комедия будет вновь выходить на канале ТНТ — теперь под названием «Букины». Она транслировалась в течение семи лет и состояла из 365 серий. В новом сезоне будет всего 10 эпизодов. Основной актерский состав останется прежним: к своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин, которые сыграли мужа Гену, жену Дашу и детей Свету и Рому соотвественно.