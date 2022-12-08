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Сериал «Папины дочки» вернется на СТС спустя десять лет
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:24

Сериал «Папины дочки» вернется на СТС спустя десять лет. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе телеканала.

За производство новых серий будет отвечать Start, а режиссерское кресло снова займет Александр Жигалкин.

Кого из героев увидят зрители, создатели сериала пока не раскрывают. Однако Елизавета Арзамасова, исполнившая роль Галины Сергеевны, уже опубликовала в своих соцсетях предварительный вариант сценария.

Съемки сериала начнутся в ближайшее время. Премьера на СТС состоится в следующем году.

Работа над первыми «Папиными дочками» началась 13 июля 2007 года. Всего в эфир вышло 20 сезонов и 410 серий. Шоу четырежды получило ТЭФИ, а за последние три года на каналах «СТС Медиа» собрало 1,2 млрд просмотров.

За все время в сериале снялись 20 приглашенных звезд, среди которых Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати, группа «Корни» и другие.

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ТиматиАлександр ЖигалкинЕлизавета АрзамасоваАндрей МалаховИгорь ВерникСосо ПавлиашвилиВлад ЛисовецТатьяна Буланова
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