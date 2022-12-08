Сериал «Папины дочки» вернется на СТС спустя десять лет. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе телеканала.
За производство новых серий будет отвечать Start, а режиссерское кресло снова займет Александр Жигалкин.
Кого из героев увидят зрители, создатели сериала пока не раскрывают. Однако Елизавета Арзамасова, исполнившая роль Галины Сергеевны, уже опубликовала в своих соцсетях предварительный вариант сценария.
Съемки сериала начнутся в ближайшее время. Премьера на СТС состоится в следующем году.
Работа над первыми «Папиными дочками» началась 13 июля 2007 года. Всего в эфир вышло 20 сезонов и 410 серий. Шоу четырежды получило ТЭФИ, а за последние три года на каналах «СТС Медиа» собрало 1,2 млрд просмотров.
За все время в сериале снялись 20 приглашенных звезд, среди которых Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати, группа «Корни» и другие.