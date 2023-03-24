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Галактический принт и фишай-фото: к чему мы вернемся, если «санкции откинут Россию на 10 лет назад»

Анна Красюк
Сегодня в 18:30

В твиттере на этой неделе стали популярны посты, построенные по такому шаблону: «Кто‑то: „Санкции откинут Россию на 10 лет назад“/Мы с пацанами (Мы с девчонками): …». Пользователи пытаются представить свою жизнь, если они действительно проснутся в 2013 году. Предположительно, мем связан с цитатой президента США Джо Байдена, который еще в апреле прошлого года заявил: «Нашим санкциям удалось свести на нет экономические достижения России за последние 15 лет».

По воспоминаниям пользователей соцсети, десять лет назад были крайне популярны британские музыкальные группы Arctic Monkeys и The XX и эстетика, транслируемая в Tumblr. Легко узнаваема и мода того времени: у девушек сетчатые колготки, черно-белые клетчатые рубашки, подпоясанные длинные футболки, чокеры и кеды Vans. У парней — узкие спортивные брюки, ветровки и кроссовки Nike Cortez. А чтобы точно получить максимум лайков, снимок в стильном луке следовало сделать на объектив фишай. Примерно в те же годы еще был популярен галактический принт, который можно было встретить и на одежде, и на обуви, и на всевозможных аксессуарах. Некоторые тренды были даже опасны: например, пользовательницы вспоминают группы в ВК, в которых девушкам навязывали нездоровые представления о теле и где пропагандировали голодовки.

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