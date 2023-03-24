Галактический принт и фишай-фото: к чему мы вернемся, если «санкции откинут Россию на 10 лет назад»

По воспоминаниям пользователей соцсети, десять лет назад были крайне популярны британские музыкальные группы Arctic Monkeys и The XX и эстетика, транслируемая в Tumblr. Легко узнаваема и мода того времени: у девушек сетчатые колготки, черно-белые клетчатые рубашки, подпоясанные длинные футболки, чокеры и кеды Vans. У парней — узкие спортивные брюки, ветровки и кроссовки Nike Cortez. А чтобы точно получить максимум лайков, снимок в стильном луке следовало сделать на объектив фишай. Примерно в те же годы еще был популярен галактический принт, который можно было встретить и на одежде, и на обуви, и на всевозможных аксессуарах. Некоторые тренды были даже опасны: например, пользовательницы вспоминают группы в ВК, в которых девушкам навязывали нездоровые представления о теле и где пропагандировали голодовки.