Российский аналог Zara Home и H&M Home откроет первые магазины осенью

Бренд Zara принадлежит испанской группе Inditex, которая объявила о приостановке работы в России 5 марта 2022 года. В апреле 2023-го на месте магазинов Zara в России открылся местный аналог Maag — «Афиша Daily» рассказывала, что известно о новом ретейлере на рынке и почему он не имеет никакого отношения к оригинальному.