Российский аналог Zara Home и H&M Home откроет первые магазины осенью

Ретейлер Redecoro — российский аналог магазинов Zara Home и H&M Home — планирует выйти на отечественный рынок осенью 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управляющего партнера компании Анастасию Кондакову.
До конца года в Москве откроются два офлайн-магазина — один из них осенью появится в ТЦ «Метрополис». В ближайшие два года сеть намерена запустить до 50 точек в России и СНГ.
В магазинах Redecoro будет представлена собственная линейка домашнего декора, текстиля, посуды, товаров для кухни и ванной. В дизайне ретейлер будет использовать элементы скандинавской и этнической стилистики, минимализма и экостиля.
Ценовой сегмент — средний. Заказывается продукция на фабриках в России, Турции, Индии и Китае, в том числе на тех, где изготавливается ассортимент Zara Home и H&M Home.
«Важно отметить, что мы не копируем продукцию ушедших брендов, а самостоятельно разрабатываем линейки. Диверсификация поставщиков и большое количество партнеров помогают нам не зависеть от политической, экономической, эпидемиологической ситуации в мире», — сказала Кондакова.
Бренд Zara принадлежит испанской группе Inditex, которая объявила о приостановке работы в России 5 марта 2022 года. В апреле 2023-го на месте магазинов Zara в России открылся местный аналог Maag — «Афиша Daily» рассказывала, что известно о новом ретейлере на рынке и почему он не имеет никакого отношения к оригинальному.
H&M также приостановил работу в стране в марте прошлого года, а в июле объявил об окончательном уходе из РФ. В декабре компания закрыла все свои магазины в стране после распродажи оставшихся товаров.