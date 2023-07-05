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Российский аналог Zara Home и H&M Home откроет первые магазины осенью

Виктория Шанина
Сегодня в 10:19

Ретейлер Redecoro — российский аналог магазинов Zara Home и H&M Home — планирует выйти на отечественный рынок осенью 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управляющего партнера компании Анастасию Кондакову.

До конца года в Москве откроются два офлайн-магазина — один из них осенью появится в ТЦ «Метрополис». В ближайшие два года сеть намерена запустить до 50 точек в России и СНГ.

В магазинах Redecoro будет представлена собственная линейка домашнего декора, текстиля, посуды, товаров для кухни и ванной. В дизайне ретейлер будет использовать элементы скандинавской и этнической стилистики, минимализма и экостиля.

Ценовой сегмент — средний. Заказывается продукция на фабриках в России, Турции, Индии и Китае, в том числе на тех, где изготавливается ассортимент Zara Home и H&M Home.

«Важно отметить, что мы не копируем продукцию ушедших брендов, а самостоятельно разрабатываем линейки. Диверсификация поставщиков и большое количество партнеров помогают нам не зависеть от политической, экономической, эпидемиологической ситуации в мире», — сказала Кондакова.

Бренд Zara принадлежит испанской группе Inditex, которая объявила о приостановке работы в России 5 марта 2022 года. В апреле 2023-го на месте магазинов Zara в России открылся местный аналог Maag — «Афиша Daily» рассказывала, что известно о новом ретейлере на рынке и почему он не имеет никакого отношения к оригинальному.

H&M также приостановил работу в стране в марте прошлого года, а в июле объявил об окончательном уходе из РФ. В декабре компания закрыла все свои магазины в стране после распродажи оставшихся товаров.

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