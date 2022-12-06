H&M закрыл все свои магазины в России

Шведская группа компаний H&M (объединяет сети магазинов H&M, COS, & Other Stories и других брендов) закрыла все свои розничные точки в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга.
H&M, пришедший на российский рынок в 2009 году, приостановил работу в стране в марте. В июле ретейлер объявил об окончательном уходе из РФ, а в августе временно открыл большую часть магазинов для проведения финальных распродаж — чтобы затем постепенно их закрывать. К концу ноября прекратили работу 80% точек бренда — 114 из 146.
После того как шведская компания приступила к сокращению присутствия в России, ее площадки начали занимать Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic и Sela), Lime, «Снежная королева», а также турецкий фешен-бренд Koton.