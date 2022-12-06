H&M закрыл все свои магазины в России

H&M, пришедший на российский рынок в 2009 году, приостановил работу в стране в марте. В июле ретейлер объявил об окончательном уходе из РФ, а в августе временно открыл большую часть магазинов для проведения финальных распродаж — чтобы затем постепенно их закрывать. К концу ноября прекратили работу 80% точек бренда — 114 из 146.