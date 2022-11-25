H&M закрыл 80% своих российских магазинов

Флагманский магазин бренда на Тверской улице закроется 30 ноября. Неделю назад сообщалось, что в этом магазине остались в основном женские и детские вещи. Там идет распродажа товаров со склада, скидки на одежду и обувь доходят до 50%, на косметику и аксессуары — до 70%.