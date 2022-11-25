H&M закрыл 80% своих российских магазинов

Шведская сеть магазинов одежды H&M закрыла 80% российских магазинов — 114 из 146. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Флагманский магазин бренда на Тверской улице закроется 30 ноября. Неделю назад сообщалось, что в этом магазине остались в основном женские и детские вещи. Там идет распродажа товаров со склада, скидки на одежду и обувь доходят до 50%, на косметику и аксессуары — до 70%.
H&M, пришедший на российский рынок в 2009 году, приостановил работу своих магазинов в стране в марте — после начала военной операции на Украине. В июле ретейлер объявил об окончательном уходе из РФ, а в августе открыл большую часть точек для проведения финальных распродаж.
К началу 2022-го компания управляла 185 магазинами в России. В ноябре стало известно, что ретейлер намерен закрыть все свои российские точки к концу года.