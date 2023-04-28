Maag не имеет никакого отношения к Zara и Inditex. Объясняем, почему новый бренд действительно новый

С тех пор как в марте 2022-го компания Inditex закрыла свои магазины в России, в сети регулярно появлялись слухи, что привычные массмаркет-бренды вновь откроются в стране — просто под другими названиями. Спустя несколько месяцев холдинг продал свои активы ливанскому Daher Group, и компания, которая базируется в ОАЭ, вскоре сообщила о подготовке к запуску в РФ новых брендов. Еще осенью в Inditex (ей принадлежат Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Uterqüe и Bershka), подчеркнули, что речь идет вовсе не о ребрендинге: «Группа компаний Daher будет вести бизнес в РФ под своими брендами и с собственными коллекциями, не имеющими ничего общего с Inditex».
Однако, когда в Москве на Неглинной улице на месте Zara 26 апреля открылся первый магазин Maag, многие покупатели продолжали настойчиво сравнивать его именно с ушедшим брендом. Комментарии большинства посетителей построены именно на попытке найти сходства и отличия. «На порядок дешевле Zara», «Zara и близко не лежала», «Можно ли вернуть вещи, которые за день до закрытия [Zara] были куплены?» — такие отзывы и вопросы оставляют в сети. В обзорах на ютубе блогеры тоже рассказывают зрителям, чем открывшийся магазин напоминает Zara, а чем отличается от нее.
В управляющей компании Maag «Афише Daily» ответили за запрос и поставили точку в сомнениях российских потребителей: «В Maag работает собственная команда дизайнеров, которая разрабатывает женские, мужские и детские коллекции, отражающие последние тенденции моды. Бренд производит свои коллекции по всему миру и сотрудничает только с опытными и профессиональными поставщиками, чтобы гарантировать лучшее качество». В этом же письме пояснили, что только группа компаний Daher определяет, что из себя представляет новый модный международный бренд Maag — «от дизайна и производства коллекций до концепции магазина и способа представления коллекций для наших клиентов».