Maag не имеет никакого отношения к Zara и Inditex. Объясняем, почему новый бренд действительно новый

С тех пор как в марте 2022-го компания Inditex закрыла свои магазины в России, в сети регулярно появлялись слухи, что привычные массмаркет-бренды вновь откроются в стране — просто под другими названиями. Спустя несколько месяцев холдинг продал свои активы ливанскому Daher Group, и компания, которая базируется в ОАЭ, вскоре сообщила о подготовке к запуску в РФ новых брендов. Еще осенью в Inditex (ей принадлежат Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Uterqüe и Bershka), подчеркнули, что речь идет вовсе не о ребрендинге: «Группа компаний Daher будет вести бизнес в РФ под своими брендами и с собственными коллекциями, не имеющими ничего общего с Inditex».