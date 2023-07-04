Mash: дела против блогеров из‑за налогов могут объединить в одно производство «из‑за некой атаманши»

Расследования по делам о неуплате налогов в отношении российских блогеров, включая Елену Блиновскую и Валерию Чекалину (Лерчек), могут объединить в одно производство. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным Mash, после объединения дела переквалифицируют по статье об организации преступного сообщества «из‑за некой „атаманши“, помогавшей всем инфоцыганам уходить от налогов».
Неизвестная, которую телеграм-канал называет атаманшей, якобы не только помогала блогерам обходить налоговое законодательство, но и покрывает текущие миллионные долги Блиновской и Чекалиной.
«Например, недавно Чекалина внесла утаенные 311 млн рублей, хотя все ее счета заблокированы. В историю о „щедром друге“ следователи верят с трудом, а потому планируют передать дело в Центральный аппарат СК РФ», — пишет Mash, не называя свои источники.
Что касается долгов Блиновской, «атаманша» помогла выплатить 30 млн рублей из долга в 918 млн. Сейчас следователи пытаются ответить на вопрос, законным ли путем были получены деньги, которыми сейчас покрываются долги блогеров, утверждает телеграм-канал.
Весной в России возбудили серию уголовных дел о неуплате налогов против популярных блогеров. ФНС организовала массовые проверки. С обвинениями от правоохранителей столкнулись среди прочих Лерчек и ее муж, «королева марафонов» Елена Блиновская и Александра Митрошина.