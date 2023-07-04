Mash: дела против блогеров из‑за налогов могут объединить в одно производство «из‑за некой атаманши»

«Например, недавно Чекалина внесла утаенные 311 млн рублей, хотя все ее счета заблокированы. В историю о „щедром друге“ следователи верят с трудом, а потому планируют передать дело в Центральный аппарат СК РФ», — пишет Mash, не называя свои источники.