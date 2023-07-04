Беглов подписал закон о введении курортного сбора в Петербурге

Сбор в экспериментальном порядке вводится с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024-го. Но до 1 апреля 2024 года он будет составлять ноль рублей, а после — по 100 рублей в сутки за человека. Сбор будут взимать вместе с платой за проживание в отеле.