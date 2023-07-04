Беглов подписал закон о введении курортного сбора в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении в городе курортного сбора. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Сбор в экспериментальном порядке вводится с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024-го. Но до 1 апреля 2024 года он будет составлять ноль рублей, а после — по 100 рублей в сутки за человека. Сбор будут взимать вместе с платой за проживание в отеле.
Также нулевой сбор предусмотрен:
- за первый день заезда
- для тех, кто работает в городе
- для постоянных жителей Петербурга
- для льготных категорий граждан, включая участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, лиц, направлявшихся для «обеспечения выполнения задач» военной операции, и многодетных семей
Предполагается, что вырученные средства направят на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.
В Госдуме соответствующий законопроект одобрили еще в ноябре прошлого года, спустя две недели его принял Совет Федерации. В марте 2023-го документ появился на сайте Смольного.
Эксперимент с курортным сбором уже проводится в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае, там он составляет от 10 до 50 рублей за сутки пребывания. За неуплату грозит административный штраф от 500 до 2000 рублей.
В 2018–2021 годах (это последние доступные данные) в Алтайском крае сбор принес 115,6 млн рублей, в Краснодарском — 538,1 млн, в Ставропольском — 904,5 млн.